La Junta de Paz afirma que juzgará el traspaso de poderes en Gaza "a partir de acciones, no de promesas"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz que encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que "toma nota" del anuncio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la disolución del organismo gubernamental que rige los designios de la Franja de Gaza desde hace cerca de dos décadas y ha subrayado que juzgará el traspaso de poderes a un organismo tecnócrata encabezado por palestinos "a partir de acciones, no de promesas".

"Hemos tomado nota del anuncio de hoy sobre la disolución del Comité de Emergencia en Gaza. En última instancia, nuestra evaluación se basará en acciones, no en promesas, para atender las necesidades críticas del pueblo de Gaza", ha dicho el organismo, que ha resaltado que "las decisiones deben ser exhaustivas con respecto a los requisitos establecidos en la hoja de ruta para el avance de la gobernanza, la seguridad y la transición en Gaza".

Así, ha expresado su deseo de "una conclusión exitosa de las discusiones sobre la hoja de ruta, también sobre los mecanismos de aplicación necesarios para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) --el citado organismo tecnócrata-- cuente con total autoridad de gobierno", según un mensaje publicado por la Junta de Paz a través de redes sociales.

"El principio fundamental sigue siendo una autoridad, una ley y una sola arma", ha resaltado, en referencia a la necesidad de que Hamás proceda a su desarme para que el control de seguridad quede en manos de una autoridad palestina unificada.

"Esto implica la consolidación de todas las armas bajo el control del CNAG, tal como se establece en el Plan Integral de Paz de Gaza y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha argüido, antes de hacer hincapié en que "una traspaso auténtico de la autoridad debe permitir al CNAG ejercer su mandato de forma independiente, incluyendo la toma de decisiones administrativas y de gobernanza que le han sido encomendadas".

En este sentido, el director general de la Junta de Paz, el búlgaro Nickolai Mladevnov, ha afirmado que el anuncio de Hamás "subraya la importancia de concluir con éxito las negociaciones de la hoja de ruta", dado que supone "el puente entre las declaraciones y la puesta en marcha (del plan)".

"Cuanto antes se llegue a un acuerdo sobre las disposiciones de aplicación pendientes, antes podrá el CNAG asumir sus responsabilidades, podrá comenzar el desarme y la retirada de las fuerzas israelíes, y podrá iniciarse la reconstrucción a gran escala", ha destacado en un breve mensaje en redes sociales.

El comunicado ha sido publicado apenas unas horas después de que Hamás anunciara la disolución de Comité Gubernamental de Emergencia de Gaza como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al CNAG, pactado al hilo de la propuesta presentada por Trump para el futuro del enclave palestino. Así, las autoridades gazatíes han reiterado su compromiso con un traspaso de poderes para "cumplir esta obligación nacional".

El CNAG se coordinará con la Junta de Paz encabezada por Trump de cara a la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Washington, en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará a cargo de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.

El organismo ha permanecido desde su creación fuera de Gaza, en parte por las objeciones de Israel a su entrada a Gaza, lo que ha impedido un traspaso de poderes. En este contexto, Hamás y otras facciones palestinas han mantenido encuentros en Egipto con mediadores para acercar posturas e intentar poner en marcha la segunda fase del acuerdo alcanzado en octubre de 2025.