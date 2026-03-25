La Junta de Paz para Gaza da por "prácticamente completada" la primera fase del plan

El director ejecutivo de la Junta de Paz y Alto Representante para Gaza, Nickolai Mladenov - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza y Alto Representante para Gaza, Nickolai Mladenov, ha dado por "prácticamente completada" la primera fase del plan para Gaza, que incluye la liberación de rehenes, el alto al fuego y la entrada de ayuda humanitaria en la zona, en el marco de su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Palestina celebrada este martes.

"La fase primera del plan está prácticamente completada", ha remarcado Mladenov, precisando que "a pesar de las dificultades, el alto el fuego se ha mantenido, que todos los rehenes han sido liberados y regresado con sus familias, y que la ayuda humanitaria inicial se ha restablecido y ampliado, junto con el flujo de mercancías comerciales".

Asegurando que la implementación de este plan es "el único camino" para "garantizar" la reconstrucción de Gaza y la retirada militar israelí, el diplomático búlgaro ha hecho referencia a un marco apoyado en principios como el "desarme completo" de la Franja y la puesta de las armas "bajo el control de la Autoridad Palestina de transición", y la "secuenciación" del armamento y munición, empezando por las "más peligrosas", como cohetes o artefactos explosivos, para luego procederse a una proceso de "registro y recogida" de las armas personales.

En esa línea, Mladenov ha insistido sobre la importancia del proceso de verificación en aras de supervisar el cumplimiento de la estrategia, en la medida en que, ha asegurado, "la reconstrucción solo podrá llevarse a cabo una vez hayan sido certificadas las fases de desarme". "La población de Gaza quiere la reconstrucción y la reconstrucción requiere del desarme", ha resaltado.

"La realidad de los últimos veinte años demuestra que el desarme verificado y una gobernanza palestina responsable no compromete la seguridad", ha aseverado el Alto Representante, rechazando así la postura de Israel que defiende como "única opción" posible el control militar.

CUESTIONES DE "URGENTE" ATENCIÓN

Durante su intervención, el diplomático ha señalado que, pese a los "importantes" avances logrados hasta ahora, la situación en Gaza "continúa siendo muy, muy difícil", en la medida en que el sistema sanitario "está colapsado" y la economía "no funciona".

Por ello, Mladenov ha querido llamar la atención sobre la importancia de que "todas las partes respeten el alto el fuego" como "base de toda transición", que el paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, permanezca abierto y permitiendo la entrada y salida de "más personas", y de que se aceleren las soluciones de alojamiento temporal para los casos de desplazamiento forzado.

"Si este proceso fracasa", ha advertido, "las consecuencias serán devastadoras" dejando una "Gaza dividida, con Hamás manteniendo el control militar y administrativo sobre dos millones de personas en alrededor del 50% del territorio de Gaza" y donde no habrá "vía creíble" alguna para la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

Ante esta coyuntura, tras reconocer que no se trata de un "plan perfecto" sino del "único documento que conecta desarme, reconstrucción, transición civil y la reunificación de las instituciones palestinas en una secuencia única", el diplomático ha reivindicado al referido plan de 20 puntos como un documento en cuya aplicación tienen interés todas las partes.