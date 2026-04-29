Un jurado de EEUU declara culpable a un hombre afgano por el atentado en Kabul durante la retirada estadounidense

Archivo - Tribunal del distrito este de Virginia, en Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un jurado de Estados Unidos ha declarado culpable por cargos de terrorismo a un hombre afgano por su papel en el atentado de agosto de 2021 en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, la capital de Afganistán, que se saldó con 13 militares estadounidenses muertos y otros 160 civiles fallecidos.

Mohamed Sharifulá, conocido como 'Yafar', estaba acusado de un cargo por conspirar para proporcionar apoyo material y recursos a la filial afgana de Estado Islámico, si bien el jurado no ha llegado a un acuerdo sobre si las muertes ocurridas en Abbey Gate, una de las entradas del aeropuerto de Kabul, fueron consecuencia de sus actos, según ha recogido la cadena CNN.

El juez de distrito de Virginia Anthony Trenga no ha fijado por el momento la fecha de lectura de la sentencia. Sharifulá, que se declaró no culpable y fue detenido en marzo de 2025, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

El atentado sucedió sobre las 17.36 horas (hora local). Un miembro de la filial afgana de Estado Islámico detonó una bomba suicida ajustada en su cuerpo en Abbey Gate en medio del caos provocado por la retirada del Ejército estadounidense de Afganistán.

Según los fiscales, el hombre afgano --reclutado poco después de salir de prisión-- comprobó si había puestos de control de las fuerzas del orden y posteriormente le comunicó a otros miembros de la rama afgana de Estado Islámico que la ruta era segura.

Durante los interrogatorios con el FBI, Sharifulá admitió haber participado en otros atentados terroristas, entre ellos el atentado con bomba en junio de 2016 contra la Embajada canadiense en Kabul o el ataque armado de marzo de 2024 contra la sala de conciertos de Crocus, cerca de Moscú, Rusia.