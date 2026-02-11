Un jurado de EEUU rechaza acusar a los congresistas demócratas que animaron a militares a desobedecer órdenes ilegales

Archivo - El senador estadounidense Mark Kelly (demócrata por Arizona) conversa con el teniente general Joshua Rudd, candidato a director de la Agencia de Seguridad Nacional, en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio de Washin - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un gran jurado ha rechazado este martes en Estados Unidos acusar formalmente al grupo de congresistas demócratas que pidieron a los militares estadounidenses que se negaran a ejecutar cualquier tipo de orden presidencial que estimaran como ilegal, en una declaración conjunta emitida en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

De este modo, el jurado ha desestimado la acusación de los fiscales que intentaron persuadir a sus miembros de que los congresistas en cuestión habían violado una ley que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las Fuerzas Armadas estadounidenses, según ha confirmado una fuente cercana al diario 'New York Times'.

La acusación, impulsada por la fiscal para el Distrito de Columbia (Washington D.C.), Jeanine Pirro, estaba dirigida contra seis senadores y representantes que habían servido bien en las Fuerzas Armadas bien en los servicios de Inteligencia estadounidenses. Se trata de los senadores Mark Kelly --excapitán de la Marina-- y Elissa Slotkin --exanalista de la CIA-, así como de un grupo de cuatro representantes: el exranger del Ejército Jason Crow; la exreservista de la Marina Maggie Goodlander, el exoficial de la Fuerza Aérea Chrissy Houlahan, y el veterano de la Marina Chris Deluzio.

Al término de la sesión, la senadora Slotkin ha celebrado el resultado: "Independientemente de lo que el presidente (Donald) Trump y Pirro sigan haciendo con este caso, esta noche podemos anotar un tanto en favor de la Constitución, de nuestra libertad de expresión y del Estado de derecho", ha declarado, aun mostrando su rechazo por que el inquilino de la Casa Blanca "sigue utilizando nuestro sistema judicial como arma contra sus supuestos enemigos".

Kelly, por su parte, ha reiterado su oposición a la manera de actuar de la Administración Trump en lo que ha tachado como "un abuso de poder indignante", alegando que lo que Trump quiere es "que todos los estadounidenses tengan demasiado miedo como para hablar en su contra". "Lo más patriótico que podemos hacer es no ceder", ha subrayado.

La decisión del gran jurado parece haber puesto fin al proceso que siguió a la declaración conjunta de los seis congresistas para los que Trump llegó a pedir en repetidas ocasiones penas de cárcel, aduciendo un supuesto delito de sedición. Además, el caso también le supuso al senador Kelly un intento del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de retirarle el rango de capitán y su pensión militar, al que respondió demandando al jefe del Pentágono el pasado mes de enero.