La Justicia admite a trámite el 'habeas corpus' de la ex primera ministra Chávez para poder salir de Perú

Archivo - Betssy Chávez. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia peruana ha admitido a trámite la solicitud de 'habeas corpus' presentada en favor de la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a once años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022, a fin de lograr el salvoconducto que permita su salida del país rumbo, previsiblemente, a México, en cuya Embajada en Lima se encuentra desde noviembre del año pasado.

El recurso --presentado por un ciudadano particular contra el presidente peruano, José Jerí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fiscalía y el Poder Judicial-- también solicita que ninguna autoridad del Estado peruano pueda allanar o intervenir en la Embajada de México en Lima.

El fallo da por buenas las alegaciones que advierten de que el presidente Jerí "habría manifestado la posibilidad" de dar orden a las fuerzas de seguridad de entrar en las instalaciones de la Embajada mexicana, en base a "un mandato judicial de prisión preventiva" contra la ex primera ministra.

De igual manera, también se ha señalado que cualquier ingreso por la fuerza en una Embajada extranjera supondría una "violación internacional" y concede tres días a las partes demandadas para presentar alegaciones.

La entrega de un salvoconducto compete al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Presidencia. Perú rompió relaciones con México tras acoger a Chávez, condenada a once años y cinco meses de prisión por su implicación en el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de octubre de 2022.