La Justicia alemana rechaza liberar a la terrorista neonazi Beate Zschäpe

Archivo - Imagen de las víctimas de la célula neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista. - Sachelle Babbar / Zuma Press / Europa Press

MÚNICH (ALEMANIA), 27 (DPA/EP)

Un tribunal de Múnich ha rechazado este martes la petición de la terrorista de neonazi Beate Zschäpe, condenada en 2018 a cadena perpetua por su implicación en una decena de asesinatos, de ver rebajada su condena, por lo que deberá permanecer al menos entre rejas hasta 2035, tal y como establece la legislación alemana.

Si bien la pena de cadena perpetua en Alemania supone la privación de libertad por tiempo indeterminado, tras los primeros quince años la condena se puede revisar, circunstancia a la que se ha agarrado Zschäpe para solicitar una reducción de la misma o bien cumplir lo que resta bajo libertad condicional.

No obstante, el Tribunal Superior Regional de Múnich ha establecido una duración mínima de la pena de 24 años de prisión, lo que evita la posible libertad anticipada de esta mujer condenada en 2018 por su relación con el grupo neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), responsable de la ola de violencia ultraderechista más sangrienta ocurrida en Alemania desde la II Guerra Mundial.

Los jueces pusieron de relieve en el fallo judicial original el elevado grado de culpabilidad de Zschäpe, cerrando así en principio su posible puesta en libertad anticipada tras los primeros quince años de prisión.

En esta ocasión, el tribunal ha establecido que las "circunstancias" surgidas durante estos primeros quince años de condenan no compensan de ninguna de las maneras este "elevado grado de culpabilidad" hasta el punto de que ya no exista necesidad de seguir ejecutando la pena.

NSU estuvo formada por la propia Zschäpe, los finados Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt. Desde el años 2000, el grupo ha sido responsable de diez homicidios, cadi medio centenar de intentos de asesinato, una quincena de robos de bancos y tres atentados con explosivos.

Sus víctimas fueron nueve comerciantes de origen turco y griego, así como una agente de policía alemana. Además, Mundlos y Böhnhardt perpetraron dos atentados con bomba en Colonia que causaron decenas de heridos.

Ambos se suicidaron en 2011 para evitar su detención; solo entonces se descubrió la existencia de la NSU. Zschäpe, única superviviente del trío, fue condenada como cómplice, aunque hasta la fecha no hay pruebas de que ella misma estuviera presente en ninguna de las escenas del crimen.