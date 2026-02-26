La Justicia de Alemania prohíbe clasificar al ultraderechista AfD como extremista

Archivo - Imagen de archivo del logo del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD). - Carsten Koall/dpa - Archivo

La medida, que no es definitiva, puede ser recurrida ante instancias superiores

COLONIA (ALEMANIA), 26 (DPA/EP)

Un tribunal alemán ha prohibido de momento a los servicios de Inteligencia del país clasificar al ultraderechista partido Alternativa para Alemania (AfD) como "extremista", una medida que llega poco después de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) incluyera a la rama de la formación en el estado de Baja Sanjonia en su lista de organizaciones extremistas.

El Tribunal Administrativo de Colonia ha dictaminado así que de momento no se puede dar este trato a la formación, un fallo que llega después de que el propio partido iniciara un procedimiento de urgencia ante la Justicia para evitar una mayor vigilancia de sus actividades por parte de la Inteligencia alemana.

En su sentencia, el tribunal ha explicado ahora que existe una "certeza suficiente" de que dentro de la AfD se desarrollan actividades dirigidas "contra el orden democrático liberal". Sin embargo, ha afirmado que eso "no la caracteriza de tal manera que se pueda determinar una tendencia fundamental inconstitucional en términos generales".

El tribunal ha determinado que el servicio de Inteligencia nacional, la mencionada BfV, debe abstenerse de momento de anunciar públicamente tal calificación y que, por ende, debe esperar a la sentencia definitiva sobre el caso.

Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior Administrativo de Renania del Norte-Westfalia. A principios de mayo de 2024, tras años de investigación, la BfV anunció la decisión de clasificar a la AfD como organización de extrema derecha al considerar confirmadas las sospechas de que el partido, fundado en 2013, persigue objetivos contrarios al orden democrático liberal.

"La concepción predominante del partido sobre el pueblo, basada en la etnia y la ascendencia, es incompatible con el orden democrático liberal", afirmó entonces la Inteligencia, si bien el partido inició entonces acciones legales al respecto y presentó una demanda.