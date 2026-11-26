Archivo - Banderas alemanas ondean frente al edificio del Reichstag, sede del Bundestag alemán, en Berlín (archivo) - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 26 Nov. (DPA/EP) -

Una mujer con doble nacionalidad alemana y ucraniana comparece este jueves ante la Justicia alemana en Berlín por presuntamente facilitar información sobre política de defensa y sobre el sector armamentístico de Alemania a un miembro de los servicios de Inteligencia rusos destinado en la Embajada de Rusia en el país.

Según la Fiscalía Federal, la acusada mantenía contacto con el agente, identificado como el agregado militar adjunto ruso, desde al menos 2023. Por encargo suyo, habría recopilado datos relacionados especialmente con la ofensiva de Rusia contra Ucrania, además de comunicar la celebración de acontecimientos relevantes u facilitar acceso a ellos.

La investigación ha apuntado que también trató de "reclutar a personas del Ministerio de Defensa y de la industria armamentística" para obtener su colaboración. La Fiscalía ha señalado además que sus actuaciones habrían estado motivadas por sus convicciones políticas.

La mujer, que permanece en prisión preventiva desde su arresto en enero, llevaba décadas residiendo en Alemania. Fuentes de seguridad han indicado que era conocida por sus vínculos prorrusos y por su presencia habitual en los círculos políticos berlineses y en encuentros organizados por distintas asociaciones.

Este caso supuso una sacudida para la esfera política berlinesa. Un día después de la detención, el Ministerio de Exteriores alemán convocó al embajador ruso y comunicó la expulsión inmediata de uno de los miembros acreditados de la legación diplomática, declarado persona non grata por su presunta participación en actividades de espionaje. En respuesta, el Kremlin ordenó posteriormente la expulsión de un diplomático alemán destinado en Rusia.