La Justicia de Argelia emite las primeras condenas a muerte por narcotráfico

Archivo - Bandera de Argelia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal argelino ha condenado este lunes a muerte a nueve personas, seis de ellas en rebeldía, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, entre otros cargos, siendo estas las primeras sentencias a la pena capital en virtud de una ley de 2025 relativa al consumo y el tráfico de sustancias ilícitas, en un país que no ha efectuado ninguna ejecución desde 1993.

El Tribunal Penal de Argel ha emitido este veredicto contra nueve personas por el delito de "importación, transporte, envío y almacenamiento de drogas duras y sustancias psicotrópicas para su venta, como parte de una organización criminal, con el objetivo de socavar la seguridad nacional y alterar el orden público y la seguridad".

Asimismo, los nueve acusados, el principal de ellos de 22 años, han sido condenados a pena capital al ser declarados culpable de "contrabando, robo de identidad, inmigración ilegal, residencia ilegal y blanqueo de capitales".

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando la Policía se incautó de 113 kilos de cocaína y 225.097 comprimidos de pregabalina en el municipio de M'sila, en el norte del país, por parte de una red de una quincena de personas, de las que fueron detenidas los ahora nueve condenados, de acuerdo a las informaciones del diario argelino 'El Moudjahid".

En julio de 2025, el Parlamento argelino aprobó una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.

El pasado jueves, además, aprobó una modificación del Código Penal restableciendo la pena capital para aquellas personas que sean declaradas culpable de delitos graves como la provocación deliberada de incendios y el secuestro de menores --que incluya tortura, agresión sexual o mutilación.