La Justicia británica ratifica la decisión de permitir la construcción de la 'megaembajada' china en Londres

Archivo - Bandera de China. - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Justicia británica ha ratificado la decisión de permitir la construcción de la 'megaembajada' china en los terrenos de la antigua Casa de la Moneda Real, cerca de la Torre de Londres, desestimando así el recurso presentado por un colectivo de vecinos y comerciantes de la zona, argumentando razones de seguridad en la zona.

La Asociación de Residentes de Royal Mint Court (RMCRA, por sus siglas en inglés) denunciaron las posibles amenazas a la seguridad nacional que podría representar la construcción de estas instalaciones, incluyendo casos de espionaje y que el centro sirva para perseguir a opositores chinos dentro de Reino Unido.

Las quejas de esta asociación han contado con el apoyo del Partido Conservador y del ultraderechista Reform UK, mientras las autoridades británicas han incidido en que se han tenido en cuenta las posibles preocupaciones de los vecinos, entre ellas la posibilidad de riesgo de incendio que acusan al Gobierno chino de ignorar.

Pekín llevaba años tratando de reubicar su Embajada, actualmente situada en el distrito de Marylebone, para trasladarla a una zona cerca de la Torre de Londres, un inmueble que adquirió en 2018 por 316 millones de euros.