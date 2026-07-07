La Justicia checa aprueba la extradición a Alemania de la neonazi Marla Svenja Liebich

PRAGA 7 Jul. (DPA/EP) -

La Justicia de República Checa ha avalado la extradición de la neonazi Marla Svenja Liebich, de 55 años, a Alemania, donde fue condenada en 2023 a un año y medio de prisión por delitos de odio, difamación e injurias.

Liebich fue detenida el 9 de abril en la localidad checa de Luby, cerca de la frontera con Alemania, después de varios meses prófuga tras lograr huir antes de entrar en prisión. En el momento del arresto llevaba ropa de hombre, bigote y la cabeza rapada, y es que Liebich cambió de sexo y pidió entrar en un centro penitenciario de mujeres antes de que se hiciera efectiva su entrada en la cárcel.

Poco antes de que tuviera que ingresar en prisión, huyó. Ahora se espera que Liebich sea trasladada en los próximos diez días a la cárcel alemana de Chemnitz, desde donde se decidirá donde cumplirá condena.

El caso de Liebich ha generado mucha controversia en Alemania acerca de las repercusiones y de los abusos de la Ley de Autodeterminación, aprobada durante el anterior Gobierno de Olaf Scholz, que, entre otros aspectos, facilita los trámites administrativos para cambiar de sexo.