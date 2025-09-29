La Justicia de Corea del Sur avala que el juicio contra el ex primer ministro Han Duck Soo sea televisado

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha avalado este lunes que el juicio contra el ex primer ministro Han Duck Soo se transmita por televisión al considerar que se trata de un caso de interés general por su relación con la polémica ley marcial declarada en diciembre de 2024 por el ahora destituido presidente Yoon Suk Yeol, que también está siendo juzgado.

Han, que está previsto que acuda a declarar este martes ante el Tribunal de Distrito del Centro de Seúl, ha sido imputado por "participar" en la declaración de la citada legislación, que abrió una grave crisis política en Corea del Sur. El mes pasado, el político surcoreano fue imputado además por insurrección y perjurio.

Ahora, la Justicia ha dado el visto bueno a la petición del fiscal especial Cho Eun Suk, que solicitaba que se realizara un juicio público, si bien las grabaciones que muestran las acciones de Han cuando se declaró la ley marcial quedarán al margen de las retransmisiones.

Los fiscales insisten en que Han "era el cargo de mayor rango que podría haber bloqueado la imposición de la ilegal ley marcial impuesta por el presidente Yoon" y afirman que también ha sido imputado por "falsificación y destrucción de documentos oficiales", según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"A pesar de que sabía que el presidente violaría los derechos básicos de la población y pisotearía el orden constitucional, participó adoptando medidas para garantizar su legitimidad procedimental", han sostenido los fiscales, que consideran que Han no satisfizo sus responsabilidades como primer ministro a la hora de contener las acciones del entonces presidente.

En este sentido, han argumentado que Han permitió que la ley marcial saliera adelante al proponer una reunión del Gobierno antes de su declaración, encuentro en el que se habría centrado en alcanzar un 'quorum' en lugar de revisar la propuesta y sus implicaciones. Además, sospechan que habría estado implicado en la redacción y posterior destrucción de un texto destinado a legitimar el decreto de Yoon.