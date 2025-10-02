La Justicia de Corea del Sur niega la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

Archivo - Imagen de archivo del expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol. - Toby Melville/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Seúl, la capital surcoreana, ha negado este jueves otorgar la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol, que está siendo juzgado por incitación a la insurrección, abuso de poder y falsificación de documentos, ante el temor de que destruya pruebas a medida que avanza el caso.

Así, la Justicia ha rechazado la propuesta de sus abogados, que alegaban motivos de salud, y ha indicado que no existen "motivos razonables" para resolver esta petición a favor del acusado, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Yoon, que llevaba bajo custodia desde el pasado mes de julio después de un complicado arresto en la residencia presidencial, compareció la semana pasada finalmente ante la Justicia tras varios intentos infructuosos por parte de la Fiscalía de lograr que fuera trasladado hasta los juzgados desde el centro de detención en el que se encontraba.

El fiscal especial a cargo del caso, Cho Eun Suk, ha argumentado que es necesario mantenerlo bajo custodia dado el impacto político que podría acarrear su puesta en libertad y la repercusión que esto podría tener para la investigación.

No obstante, sus abogados siguen alegando que su imputación tiene "tintes políticos", que "apenas se basa en la legislación surcoreana vigente" y que la proclamación de la ley marcial no supone "traición" alguna para el país.

Yoon ha estado retrasando sus comparecencias en la medida de lo posible. El pasado mes de agosto, llegó incluso a desnudarse para evitar que los guardias de prisión lo esposaran para trasladarlo a un juzgado. El expresidente, acusado de traición por la declaración en diciembre de la polémica ley marcial, aprovechó que los investigadores especiales tenían prohibido hacer uso de la fuerza para que el traslado fuera lo menos traumático posible.