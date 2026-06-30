La Justicia de EEUU condena a 30 años de prisión al multimillonario chino Guo Wengui por un "fraude masivo"

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha condenado este martes a 30 años de prisión al multimillonario chino Guo Wengui, que llevaba una década en un exilio autoimpuesto en el país, tras ser hallado culpable de un "fraude masivo" que habría costado millones de euros a miles de personas en todo el mundo.

El magnate, considerado en su momento uno de los hombres más ricos de China, huyó del gigante asiático hace una década tras mostrarse crítico con el Partido Comunista de China (PCCh) y ha sido ahora condenado por un tribunal de Manhattan hasta el que se han desplazado muchos de sus seguidores.

La jueza estadounidense Analisa Torres ha afirmado, no obstante, que el acusado "se aprovechó de quienes buscaban instaurar la democracia en China y se apropió de su dinero para vivir una vida llena de lujos", según informaciones de la emisora estadounidense NPR.

Guo, por su parte, ha protestado por el trato recibido en prisión, alegando que fue llevado al hospital la madrugada del lunes debido a los problemas de salud registrados y ha negado que fingiera estar enfermo, tal y como aseguraban los fiscales. "Cuando llegué aquí, dije: Me duele el estómago, necesito ir al baño, no me siento bien", ha afirmado Guo ante el tribunal.

Sobre el caso en su contra, ha defendido su forma de actuar y ha insistido en que se trasladó a Estados Unidos "para destruir al Partido Comunista de China", si bien la jueza ha procedido a leer varios fragmentos de cartas de algunas de las víctimas, que lamentaban haber perdido todos sus ahorros.

Torres ha señalado, además, que Guo "no asume ninguna responsabilidad por sus actos e insiste, increíblemente, en que su conducta no causó pérdidas ni perjudicó a nadie". Además, ha alertado, ha instado a sus seguidores a "acosar e intimidar a quienes se atreven a hablar en su contra", por lo que ha ordenado el pago de 889 millones de dólares (unos 780 millones de euros) en concepto de indemnización.

Antes de su arresto hace tres años, Guo se hizo tan cercano al estratega político conservador Steve Bannon que anunciaron una iniciativa conjunta para derrocar al Gobierno chino en 2020. Entonces vivía en un lujoso apartamento con vistas a Central Park y se había unido al club de golf Mar-a-Lago del presidente, Donald Trump, en Florida.