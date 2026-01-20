La Justicia francesa absuelve a Le Pen en un caso de difamación por vincular a una mujer con velo con el "islam radical"

Archivo - La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Francia ha absuelto este martes a la líder ultraderechista Marine Le Pen en un caso de difamación abierto en su contra por haber vinculado a una mujer que usaba el velo islámico con el "islam radical".

Un tribunal de París, la capital francesa, ha indicado que no existen indicios suficientes que apoyen la demanda dado que "si bien este asunto forma parte de un debate público en la sociedad francesa, asociar a una persona con la práctica estricta de una religión (...) no constituye un insulto".

Así, la corte ha ofrecido su deliberación en presencia de la demandante, Yasmine Ouirhane, que tiene ahora 30 años y se ha presentado en los juzgados sin velo, si bien Le Pen no ha acudido al juzgado.

El caso se remonta al año 2019, antes de las elecciones al Parlamento Europeo, cuando Le Pen comentó una fotografía en la que aparecía Ouirhane, entonces estudiante del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos. La estudiante había sido nombrada "joven europea del año", según una fundación alemana, que lo celebraba con una imagen en la que aparecía con el velo amarillo ondeando una bandera de la Unión Europea.

Entonces, Le Pen indicó en redes sociales que para ella y su partido, Agrupación Nacional, "el apoyo al islam radical es un 'no'".

La cita judicial de este martes coincidía con la vista judicial prevista ante el Tribunal de Apelaciones, también situado en París, donde Le Pen tendrá que declarar en el marco del caso abierto por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo y que también salpica a otros once acusados. El resultado de este juicio podría tener efectos decisivos para su candidatura presidencial en 2027.