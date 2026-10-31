La Justicia francesa expulsa la manifestación de estudiantes y sindicatos del centro de París

Policías en la plaza de la Bastilla de París - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estado --máximo órgano judicial conencioso-administrativo francés-- ha modificado en el último momento el recorrido de la manifestación de París durante la jornada de movilizaciones de este sábado convocadas por sindicatos y estudiantes para protestar por la mala situación del sistema educativo y por la carestía de la vida.

Finalmente la marcha no partirá de la plaza de la Bastilla, sino que partirá de la Puerta de Bagnolet y terminará en la Puerta de Charenton, dentro de la ciudad, pero lejos del núcleo histórico de la capital francesa, según el dictamen.

El auto del Consejo de Estado dictado la noche del viernes al sábado anula la decisión del tribunal administrativo, que había autorizado el recorrido inicial en apoyo a la iniciativa del ministro del Interior, Laurent Núñez, que teme que se repitan alteraciones del orden público y daños a comercios e instituciones como los del 17 de octubre.

El principal sindicato francés, la Confederación General de Trabajadores (CGT) ha criticado la decisión "absolutamente escandalosa" y que los manifestantes sean relegados a las afueras de las ciudades. "Hacemos un llamamiento a todos los manifestantes para que se unan a nosotros masivamente en la Puerta de Bagnolet", ha apelado la cosecretaria general de la CGT París, Adèle Tellez.

En este "tercer acto" de las movilizaciones sabatinas los estudiantes de secundaria protestan pese a la propuesta del Gobierno para reformar el circuito escolar o Parcoursup y exigen su abolición. "No queremos las migajas. Queremos el pastel entero", ha declarado el líder federal del Movimiento Nacional de Escuelas Secundarias, Fabio Laporte.

Los conocidos como 'chalecos amarillos' y los sindicatos también participarán en la marcha para protestar contra el alto costo de la vida, la violencia policial y apoyar la huelga general convocada para el 5 de noviembre.

El Gobierno francés ha ordenado un despliegue de 70.000 efectivos en todo el país, la misma cifra que el fin de semana anterior, para reforzar la seguridad.

Además, se han cerrado 40 estaciones de Metro, desde los Campos Elíseos hasta la Bastilla, pasando por République, Châtelet y la orilla izquierda del Sena. Esta cifra es superior a las 30 estaciones que se cerraron el pasado 24 de octubre.