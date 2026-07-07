La Justicia de Francia condena a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación a Marine Le Pen

Archivo - La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelación de París ha condenado a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, por malversación de fondos, lo que abre la puerta a que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 2027.

De los tres años a prisión, dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo con brazalete electrónico. Además, del total de 45 meses de inhabilitación que se le ha impuesto, 30 han quedado también suspendidos, mientras que considera que los 15 pasados desde su sentencia en marzo han sido ya cumplidos, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

Estaba previsto que el Tribunal de Apelaciones de París emitiera este martes su veredicto contra Le Pen en el caso por malversación de fondos europeos para pagar a trabajadores de su partido entre 2004 y 2016, una sentencia que podría haberla apartado del todo del proceso electoral.