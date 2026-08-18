La Justicia de Honduras retoma el próximo lunes la vista contra el expresidente Juan Orlando Hernández

Archivo - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez - Europa Press/Contacto/Rafael Ochoa - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Honduras ha decidido este martes reprogramar hasta el próximo 24 de agosto la audiencia en el caso por supuesto fraude y blanqueo de capitales contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, ha confirmado en declaraciones a la prensa una medida "a petición de la Fiscalía y la Procuraduría, que quieren el mismo tiempo de estudio" de las pruebas presentadas durante la jornada por la defensa de Hernández.

En este sentido, ha señalado que los abogados del exmandatario hondureño han presentado "un total de 36 medios probatorios, 34 documentos, una pericia y un testigo que ellos quieren evacuar".

La defensa de Hernández ha solicitado la "nulidad absoluta" del proceso contra su cliente, alegando que "las investigaciones data de hace aproximadamente diez años, estando Hernández en el país (Honduras)" mientras "la acción penal fue presentada cuando él se encontraba en Estados Unidos causando una condición de indefensión", ha agregado Silva.

Hernández, de 57 años, ha confirmado la petición de "sobreseimiento definitivo" en sus redes sociales, donde ha defendido que "por ley, esta causa debe desestimarse" y reiterado que el caso es en realidad "una persecución política" en su contra.

"La justicia nunca más debe utilizarse como un arma política. Este caso es una persecución política en mi contra, y así lo demostraremos en cada etapa. Nuestro único objetivo es que la verdad y la justicia prevalezcan", ha señalado, asegurando que no ha cometido "ninguno de los delitos" que se le imputan y que "no existe ningún elemento sólido que sustente" las acusaciones de la Fiscalía.

El exmandatario, en libertad pero con la prohibición de abandonar Honduras, está siendo investigado en el caso Pandora II, concretamente por el supuesto desvío de más de 62 millones de lempiras (unos dos millones de euros) para su campaña política en 2013 cuando aspiraba por primera vez a la Presidencia.

Cabe recordar que Hernández regresó el pasado 26 de julio a su país tras un periplo de más de cuatro años desde su extradición a Estados Unidos, posterior condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y, finalmente, el indulto que recibió a finales del año pasado de manos del presidente estadounidense, Donald Trump.