La Justicia de Hong Kong halla culpable de sedición al magnate de los medios Jimmy Lai

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Hong Kong. - Willie Siau/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Hong Kong ha hallado este lunes culpable al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai de los cargos que se le imputaban por sedición y conspiración para actuar contra las autoridades, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.

El veredicto contra Lai, que tiene 78 años, también se extiende al diario 'Apple Daily', después de dos años de un juicio que ha desatado la polémica a nivel interno y externo. Según los jueces, tanto Lai como sus medios de comunicación fueron utilizados para facilitar la "injerencia" de terceros países y "ejercer presión" sobre estos para que impusieran sanciones contra las autoridades de China y Hong Kong.

El opositor había sido acusado, además, de "incitar al odio" contra las autoridades y lleva cinco años encarcelado desde su detención, que tuvo lugar en diciembre de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional, promovida desde Pekín para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong.

Uno de los jueces al frente del caso ha insistido en que el testimonio de Lai es "evasivo" y "poco fiable", al tiempo que ha equiparado sus declaraciones con las que podría haber dado un "estadounidense que instaba a Rusia a derrocar al Gobierno de Estados Unidos", según informaciones del portal de noticias HKFP.

En abril de 2021, fue condenado por participar en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición.

Lai se ha convertido así en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.