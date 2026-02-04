La Justicia húngara condena al activista Maja T. por una agresión a dos neonazis

Archivo - El activista Maja T. - Europa Press/Contacto/Daniel Alfoldi - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia húngara ha condenado en primera instancia al activista alemán Maja T. a ocho años de prisión por una agresión en febrero de 2023 a dos personas que pretendían participar en una manifestación neonazi en Budapest, con motivo de la marcha conocida como 'Día del Honor', que anualmente congrega a la ultraderecha.

"Todos sabemos qué tipo de veredicto quiere el primer ministro de Hungría", ha dicho Maja T. en referencia a Viktor Orbán, antes de que el tribunal diera a conocer la sentencia. Otras dos personas, de nacionalidad italiana y alemana fueron también condenados 'in absentia' a siete y dos años de cárcel por estos hechos.

Durante su defensa, Maja T. ha denunciado la persecución de la oposición en Hungría y ha agradecido las muestras de solidaridad que ha estado recibiendo desde su arresto, entre los aplausos de una parte de la sala, en la que también había representantes de un conocido grupo ultraderechista húngaro.

Poco después, el portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, ha celebrado el veredicto contra el activista, a quien se ha referido como una "terrorista antifascista" y "cómplice" de la activista y eurodiputada italiana Ilaria Salis, también acusada por la Justicia húngara de los hechos que ocurrieron en Budapest en febrero de 2023 en el marco de la conmemoración del intento de ruptura de las tropas alemanas y húngaras durante el cerco soviético de Buda en 1945, evento que atrae a grupos neonazis europeos.