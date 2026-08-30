La Justicia iraquí condena a siete años de cárcel al exviceministro de Petróleo Ali Maraj al Bahadli

Archivo - Imagen de archivo de la Policía iraquí - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Integridad de Irak ha anunciado este domingo una condena de siete años de cárcel para el exviceministro para la Distribución del Petróleo Alí Maraj al Bahadli, detenido en junio durante una macrorredada en la Zona Verde de Bagdad como parte de la nueva campaña contra la corrupción emprendida por el primer ministro Alí al Zaidi.

Al Bahadli fue acusado de mantener vínculos con una gran trama de corrupción revelada en su momento a las fuerzas de seguridad por el exviceministro del Petróleo Adnan al Jumaili. Al Bahadli ha sido condenado por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, según la agencia oficial de noticias iraquí INA.

La Comisión de Integridad anunció el domingo la imposición de dos penas de prisión de siete años al exdiputado Talal al Zubaie y al viceministro de Petróleo para Asuntos de Distribución, por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

Desde el comienzo de la nueva campaña anticorrupción, Irak ha recuperado fondos y activos por valor de más de 1.000 millones de euros, ha anunciado este pasado sábado el portavoz del Gobierno iraquí, Haider al Abudi. Las redadas, además, se han saldado con la incautación de más de 400 kilogramos de oro, más de 200 propiedades y decenas de vehículos y relojes de lujo.

Estados Unidos y la Unión Europea llevan años pidiendo a las diferentes autoridades iraquíes que adopten medidas rotundas contra la corrupción, un problema endémico en un país donde el clientelismo es la moneda de cambio y el déficit publico rebasa los 16.000 millones de euros.

Irak, cabe recordar, ocupa el puesto 136 de 182 países y territorios en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2025, con una puntuación de 28 sobre 100.