La Justicia mantiene la condena del antiguo líder del Sinn Fein por tratar de escaparse de prisión en 1975

Actualizado 14/02/2018 14:10:08 CET

BELFAST, 14 Feb. (Reuters/EP) -

Un tribunal de tres jueces ha rechazado este miércoles la apelación del antiguo líder del Sinn Fein, Gerry Adams, de anular dos condenas de 1975 por tratar de escaparse de una cárcel en Irlanda del Norte. Adams argumentó que su arresto fue ilegal.

El antiguo líder del Sinn Fein, que estuvo al frente del partido nacionalista desde 1983 hasta el pasado sábado, estuvo entre los cientos de personas encarceladas sin juicio en Irlanda del Norte durante los años 70. Recibió una condena de 18 meses por tratar de escaparse. Su reclusión respondió a una medida del Gobierno británico para luchar contra el grupo guerrillero del Ejército Republicano de Irlanda (IRA).

Adams, que siempre ha negado su pertenencia al IRA, fue encarcelado en la prisión de Maze en 1973. En uno de sus intentos por fugarse, el político se hizo pasar por un hombre que había acudido a visitar la prisión y que había sido secuestrado mientras esperaba al autobús. Tal y como escuchó el tribunal, trató de conseguir que los guardias no se dieran cuenta de la sustitución tiñéndole el pelo al visitante y colocándole una barba falsa, pero no funcionó.

Adams no negó que hubiese tratado de evadirse, pero sus abogados argumentaron en enero ante los Reales Tribunales de Justicia de Belfast que, primeramente, su cliente no fue detenido de acuerdo con la legalidad y que, por tanto, no se le podía encarcelar por haber tratado de fugarse. Los letrados defendieron que la orden de encarcelamiento no fue examinada por el secretario de Estado británico, sino por un funcionario de menor rango.

"Este tribunal se muestra satisfecho con la validez de la Orden Provisoria de Custodia (ICO) emitida en nombre del secretario de Estado. Por tanto, nos declaramos de acuerdo con la condena. La apelación ha sido rechazada", ha señalado el juez Ronald Weatherup en el juzgado.