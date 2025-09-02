La Justicia de Países Bajos ordena acoger a los guardias afganos que custodiaron la Embajada en Kabul

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Países Bajos ha exhortado al Gobierno a facilitar la salida de Afganistán de más de 40 personas que custodiaban la Embajada neerlandesa en Kabul, cerrada desde el retorno de los talibán al poder en agosto de 2021, por entender que su vida corre peligro si no reciben asilo.

El actual Ejecutivo alegaba que, dado que trabajaban para una subcontrata y no directamente para el Estado, no tenía responsabilidad alguna sobre ellos, pero un tribunal de La Haya ha entendido que sí existe dicho vínculo y ha reclamado el traslado de 42 ciudadanos afganos, a los que se sumarían sus parejas e hijos menores de edad.

El juez ha entendido que la vida de estos guardias corre peligro si los talibán entienden que son "cómplices" de los intereses occidentales, al tiempo que ha catalogado de "discriminación" que Países Bajos sí se hiciese cargo de otros trabajadores de nacionalidad húngara pero no de los afganos, según la cadena pública NOS.

En la sentencia, sin embargo, se recoge también de manera explícita que las autoridades neerlandesas pueden no tener capacidad para sacar a los agentes de Afganistán, ya que en última instancia es el régimen talibán quien debe facilitarles los documentos de viaje necesarios para salir del país.