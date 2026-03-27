La Justicia de Perú extiende hasta marzo de 2027 la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo

Archivo - El expresidente de Perú Pedro Castillo - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Perú ha decidido este viernes extender por doce meses la prisión preventiva otorgada en marzo de 2023 al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), en el marco de una investigación en su contra por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.

El juez Edhin Campos ha ordenado ampliar hasta marzo de 2027 la prisión preventiva para el exmandatario, investigado por supuestamente haber formado una red que cobraba comisiones a cambio de la concesión de contratos públicos --principalmente desde los ministerios de Vivienda y Transportes-- a empresas y allegados.

En esta causa está siendo investigado asimismo el exministro Geiner Alvarado --quien llegó a dirigir las dos citadas carteras durante el breve mandato de Castillo--, quien ha visto extendido asimismo su período en prisión preventiva hasta octubre de este año, recoge el diario 'La República'.

La Fiscalía peruana sostiene que Alvarado, en su condición de ministro, jugó un papel clave en la ejecución de proyectos, mientras que Castillo sería el presunto líder de la red. Ambos son investigados por diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

El expresidente Castillo está además condenado a once años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, por el intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022.