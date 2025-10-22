La Justicia peruana rechaza por segunda vez la petición de la Fiscalía de prohibir la salida de Boluarte

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia peruana ha rechazado por segunda vez una petición de la Fiscalía para prohibir la salida del país de la expresidente Dina Boluarte mientras continúan las investigaciones por un supuesto delito de omisión de funciones que habría cometido para someterse a una serie de operaciones estéticas.

El juez Juan Carlos Checkley ha desestimado la petición de 18 meses sin salir de Perú para la expresidenta al considerar infundado el riesgo de fuga. En poco menos de tres años, Boluarte ha acumulado hasta siete investigaciones, además de al menos otras tres antes de asumir una presidencia a la postre convulsa.

Según el juez, los supuestos vínculos económicos y familiares que dispone Boluarte en el extranjero no son argumentos suficientes para sustentar ese temor a salir del país mientras avanzan las investigaciones.

El caso 'Cirugías', como ya ha sido bautizado, es uno de los varios pendientes que arrastra la expresidenta, algunos por corrupción, pero también por su papel en la muerte de 49 personas en las protestas contra su gestión que se celebraron entre finales de 2022 e inicios de 2023.

En este caso, la Fiscalía investiga si además de ausentarse de sus funciones para recuperarse de unas operaciones estéticas que se realizó sin notificar al Congreso y que habría retribuido al doctor Mario Cabani Ravello con favores dentro del sistema público de salud peruano.