La Justicia de Sri Lanka pone en libertad bajo fianza al expresidente Wickremesinghe, acusado de malversación

Archivo - El expresidente de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe en una imagen de archivo. - HIRANTHA WITHANAGE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Sri Lanka ha puesto este martes en libertad bajo fianza al expresidente Ranil Wickremesinghe, detenido el viernes pasado en el marco de una investigación en su contra por uso indebido de fondos públicos en relación con un viaje a Reino Unido realizado cuando era jefe de Estado.

Tras pasar varios días bajo custodia, el exmandatario ha sido ahora excarcelado a cambio de tres pagos de cinco millones de rupias (unos 15.000 euros) cada uno. Su liberación ha tenido lugar a pesar de que el político ceilandés de 76 años no ha podido acudir a declarar este martes debido a que permanece hospitalizado debido a su frágil estado de salud.

Wickremesinghe se encontraba bajo custodia a la espera de que fuera interrogado sobre su visita a Londres, que tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando asistió a la ceremonia de graduación de su mujer, Maithree, en la Universidad de Wolverhampton.

El ahora exmandatario había hecho escala allí durante su regreso desde La Habana, la capital de Cuba, donde asistió a la cumbre del G77. Desde entonces, el expresidente ha justificado el viaje al señalar que los gastos de ese tramo del viaje fueron costeados por su mujer.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que podría haberse gastado 17 millones de rupias (unos 48.300 euros) en aquel viaje, según informaciones del diario 'Daily News'. Así, Wickremesinghe se ha convertido en el primer presidente ceilandés en ser arrestado.