La Justicia de Tailandia amplía a 50 años de prisión la condena contra un hombre por insultar a la monarquía

La Justicia de Tailandia ha condenado este martes a otros 30 años de prisión a un hombre por violar la ley de lesa majestad, por lo que eleva a 50 años de cárcel la pena por una serie de publicaciones en las que insultaba a la Casa Real, una institución que sigue siendo en gran medida intocable en el país asiático.

El acusado, Pruttikorn Sarakul, conocido como Ton Pai, de 43 años, ha sido condenado a raíz de una serie de publicaciones contrarias a la monarquía tailandesa realizadas a través de redes sociales entre los años 2021 y 2022, según informaciones recogidas por el diario 'Bangkok Post'.

Esta última condena se suma a otra a 20 años de prisión emitida el pasado mes de diciembre en su contra por otras publicaciones realizadas a través de Facebook. Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han indicado que se trata de una de las condenas más graves en el marco de la legislación tailandesa.

Estos mismos grupos llevan años alertando de que esta ley --que recoge penas de hasta quince años de prisión por cada uno de los cargos que se imputen por insultar al rey-- es a menudo utilizada para silenciar a disidentes y voces contrarias a la Casa Real.

La organización Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) estima que desde el año 2020 al menos casi 300 personas han sido imputadas por estos cargos en el país asiático.