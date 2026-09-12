La Justicia turca condena a dos años de prisión al líder opositor Ekrem Imamoglu por injurias

Archivo - Manifestación en apoyo al exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, tras su arresto - Abdullah Tepeli / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Estambul y líder opositor, Ekrem Imamoglu, --apartado cautelarmente de su cargo por varios procesos judiciales-- ha sido condenado a dos años y un mes de prisión por un delito de injurias contra otro alcalde, y ha denunciado ser víctima de "presiones judiciales e ilegalidades".

"Durante seis años he estado sometido a todo tipo de presión judicial y de ilegalidades; de hecho, desde 2014 me han expuesto a toda clase de arbitrariedades y ataques que vulneran la presunción de inocencia. Sin embargo, ni un solo día he dejado de lado la cortesía", ha manifestado el dirigente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, en sus redes sociales.

Tras la sentencia, el tribunal ha impuesto restricciones a los derechos políticos de Imamoglu, quien, de confirmarse la sentencia tras el recurso de apelación, sería encarcelado e inhabilitado como alcalde de Estambul, sumiendo a la ciudad en unas nuevas elecciones.

Imamoglu ha sido condenado por unas declaraciones realizadas en 2022 sobre el alcalde por aquel entonces del distrito de Tuzla, perteneciente a Estambul, Sadi Yazici. Durante la sesión, el líder del CPH ha calificado las acusaciones de "infundadas" y "escandalosas", según ha informado la cadena ANF.

La causa, sobre la que ya pesaban dos absoluciones previas anuladas por defectos procesales, se suma a los múltiples frentes judiciales a los que se enfrenta el principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, desde su detención en marzo de 2025.