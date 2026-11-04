Kaczynski acusa a Tusk de fomentar el "caos" y la "violencia" tras la crisis en el Constitucional de Polonia

Archivo - El líder del opositor partido ultraderechista Ley y Justicia (PiS) y ex primer ministro de Polonia, Jaroslaw Kaczynski. - Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del opositor partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) y ex primer ministro de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, ha acusado al actual jefe de Gobierno, Donald Tusk, de provocar un daño "totalmente irresponsable" a las instituciones del país y fomentar el "caos" en medio de la escalada de tensión desatada por el control del Tribunal Constitucional.

A través de un mensaje en redes, Kaczynski ha calificado los recientes acontecimientos en la alta corte como la reunión de un "grupo del crimen organizado" y ha denunciado que Polonia atraviesa una grave crisis bajo el mandato de Tusk.

"¿Desescalada? ¿Una nueva mentira? ¿Una nueva máscara? "Cuesta creerlo cuando, en lugar de ley, tenemos violencia, y en lugar de tranquilidad y previsibilidad, caos. Lo que están haciendo es extremadamente irresponsable, sobre todo ante las amenazas a nuestra seguridad", ha aseverado el dirigente conservador.

La crisis institucional estalló el pasado viernes, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska, afín al Ejecutivo, suspendió de forma unilateral al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto mientras la sede judicial permanecía custodiada por las fuerzas de seguridad, lo que provocó que siete magistrados veteranos tildaran la maniobra de "completamente ilegal" y que la oposición anunciara la presentación de una moción de censura.

Las críticas de Kaczynski se producen después de que el propio Tusk justificara la reciente intervención policial en la sede del Constitucional y acusara al PiS y al presidente polaco, Karol Nawrocki, de impulsar la "destrucción del estado de derecho".