Jaroslaw Kaczynski, el ex primer ministro y líder del partido del Gobierno de Polonia, Ley y Justicia (PiS), ha confirmado que la formación comparecerá a las elecciones europeas de mayo con el rechazo a la moneda única en su programa al argumentar que se trata de una divisa contraproducente dado el tamaño de la economía nacional, pequeño en comparación a gigantes del euro como Alemania.

"Le decimos 'no' al euro, 'no' a los precios europeos", ha declarado Kaczynski, cuyo país es miembro de la Unión Europea pero no de la eurozona. "Adoptaremos el euro algún día, porque estamos comprometidos a hacerlo y estamos y estaremos en la Unión Europea, pero lo aceptaremos cuando sea de nuestro interés", ha añadido.

"Nos interesará cuando alcancemos un nivel muy cercano al nivel de PIB de Alemania, su nivel de vida", ha declarado durante una convención de su partido en Lubin, como parte de una iniciativa para recabar más votos de una población, la polaca, que aprueba su pertenencia a la UE pero está más dividida en cuanto a la moneda única.

De hecho, el PiS cuenta con el respaldo del 38,7 por ciento del electorado, mientras que la rival Coalición Europea tiene el 36,2 por ciento, según un sondeo de opinión realizado por la encuestadora IBRIS para la cadena de radio privada ZET, este sábado.

La Coalición Europea está formada por los principales partidos de oposición, incluido el principal enemigo político de PiS, Plataforma Cívica, que se unió a principios de este año contra el partido gobernante.

El PiS ha visto cómo su popularidad se ha ido erosionando después de una serie de escándalos, acusado como está de permitir pagos excesivos al y dirigir un turbio negocio de bienes raíces. El partido niega cualquier irregularidad.