Kagame aplaude el trabajo de las tropas desplegadas en Cabo Delgado y avisa que "el trabajo no acaba aquí"

MADRID, 24 Sep.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha aplaudido este viernes el trabajo de las tropas ruandesas desplegadas en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, hasta donde se ha desplazado junto al presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, aunque ha avisado de que "el trabajo llevado a cabo hasta el momento no puede detenerse aquí".

Los dos presidentes tienen previsto celebrar una reunión para abordar la relaciones bilaterales, de la que se espera que salgan acuerdos de cooperación, según señala el medio ruandés 'New Times', mientras que Kagame asistirá junto a Nyusi a una ceremonia militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas este sábado.

Actualmente, unos 1.000 soldados ruandeses están desplegados en Mozambique para colaborar con las fuerzas nacionales contra los yihadistas popularmente conocidos como Al Shabaab, sin que estén relacionados con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia, autores del repunte de ataques en Cabo Delgado desde octubre de 2017, y que desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por Estado Islámico en África Central (ISCA).

El Ejército de Mozambique ha logrado avances en la zona con el apoyo de las fuerzas especiales ruandesas y el contingente desplegado en Cabo Delgado por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), logrando liberar varias ciudades, entre ellas la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia.

En este sentido, Kagame ha indicado que "el trabajo realizado no ha sido fácil". "Ahora tenemos otra tarea que es la de seguir reconstruyendo y protegiendo este país", ha añadido el presidente, vestido de uniforme militar, para indicar que serán las autoridades de Mozambique las que le informarán de la duración del contingente ruandés en Cabo Delgado.

"El Presidente Nyusi me ha informado de que los mozambiqueños están muy agradecidos por haber podido volver a su vida cotidiana normal", ha agradecido frente a soldados y policías, no obstante "el trabajo realizado hasta ahora no puede detenerse aquí".

Kagame ha aprovechado para lanzar una advertencia a los grupos que operan en la región. "Más vale que los rebeldes sepan que no nos quedaremos de brazos cruzados y que no les dejaremos volver y amenazar la vida de la gente en Cabo Verde", ha avisado.

También Nyusi ha agradecido el trabajo de los militares de las Fuerzas Armadas de Ruanda, asegurando que son "verdaderos héroes" y que los ciudadanos de Mozambique están "eternamente agradecidos por el tipo de servicio que han prestado y por liberarlos de los rebeldes que habían tomado Cabo Delgado".