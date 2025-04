Kagame pide "hacer frente al cruel presente" conociendo "el oscuro pasado" en los actos del genocidio en Ruanda

El presidente ruandés dice que el genocidio "no pasará de nuevo" porque "habrá gente que se alzará y luchará"

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha abogado este lunes por "hacer frente al cruel presente sabiendo bien que está profundamente conectado con el oscuro pasado", en el marco de unos actos en conmemoración del 31º aniversario del genocidio en Ruanda, que llegan en un contexto de tensiones con República Democrática del Congo (RDC) por el conflicto entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Kigali.

"Para nosotros, hay una elección que realizar. O somos aplastados entre los dos (el pasado y el presente) y dejamos de existir o nos levantamos y luchamos", ha dicho, antes de resaltar que el presente y el pasado "no pueden ser separados", según ha informado la Presidencia ruandesa en su cuenta en la red social X.

Así, ha incidido en que los ruandeses "nunca se han engañado con que el oscuro pasado y el cruel presente sean algo separado" y ha afirmado que "son hermanos". "Tenemos que hacerle frente como tal", ha manifestado durante los actos de conmemoración en el Memorial del Genocidio en Kigali.

"Ruandeses, no debéis vuestra vida a nadie más. Tened el valor de hacer frente a la situación y al momento tal y como es. Sin ofender a nadie, pero luchando por lo que es vuestro", ha recalcado. "No permitáis que nadie dicte cómo debéis vivir vuestra vida porque, en el momento en que se acepte esto, es el momento en el que se pierde la vida", ha agregado.

"La gente afirma que la esperanza que tienen es que lo que pasó aquí hace cerca de 30 años no vuelva a pasar nunca más. No lo hará, porque los que fueron responsables de ese pasado oscuro no lo intentarán de nuevo o no lo intentan ahora. No pasará de nuevo porque habrá gente que se alzará y luchará. No es porque haya menos personas que deseen que perezcamos o que hubieran deseado que este país desapareciera", ha argüido.

En este sentido, se ha preguntado "qué tipo de gente no se alzaría para combatir". "Existe el riesgo de morir cuando te levantas y luchas, pero si no lo hacen es seguro que vas a morir", ha explicado, antes de incidir en que "no puede rogar por la vida". "Lucharemos. Si perdemos, perdemos, pero hay una oportunidad. Existe la oportunidad significativa de que si te alzas y luchas, vivas", ha zanjado.

Las palabras de Kagame llegan en medio de las tensiones con RDC por el conflicto con el M23, integrado por tutsis congoleños, y las denuncias de Kigali contra Kinshasa por su apoyo a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en Ruanda que opera en el este del país vecino.

Antes de su discurso, Kagame, acompañado de la primera dama, Jeannette Kagame, ha presentado una ofrenda floral y ha encendido la Llama del Recuerdo, que estará encendida durante los próximos cien días en recuerdo a los cientos de miles de tutsis y hutus moderados asesinados a manos de hutus radicales durante el genocidio de 1994.

En este contexto, el Ministerio de Unidad nacional ruandés ha ensalzado en un breve mensaje en su cuenta en X que "este 7 de abril, Ruanda y todo el mundo conmemoran, por 31ª vez, al más de un millón de tutsis fueron asesinados durante el genocidio".

"El mundo adopta en este día un momento para reflexionar sobre las consecuencias del genocidio y comprometerse a luchar contra su ideología para que el genocidio no vuelva a pasar nunca más", ha dicho. "Recuerdo, unidad, renovación", ha apostillado.

GUTERRES PIDE "REFLEXIONAR" SOBRE "LA RESONANCIA EN NUESTRA ÉPOCA" DEL GENOCIDIO

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha publicado en un comunicado en recuerdo del "millón de niños, mujeres y niños masacrados durante el genocidio contra los tutsis en Ruanda en 1994" y ha afirmado que "este atroz capítulo de la historia de la humanidad no fue un frenesí espontáneo de violencia horrenda".

"Fue intencionado, premeditado y planificado, incluso mediante discursos de odio que avivaron la división y difundieron mentiras y deshumanización", ha recordado Guterres, quien ha aseverado que "la abrumadora mayoría de las víctimas fueron tutsis, pero también hutus y otros que se opusieron al genocidio".

"Al recordar cómo se cometieron estos crímenes, también debemos reflexionar sobre su resonancia con nuestra época. Vivimos tiempos de división. La narrativa de 'nosotros' contra 'ellos' está en auge y polarizando las sociedades", ha advertido, antes de sostener que "las tecnologías digitales se están utilizando como arma para avivar aún más el odio, avivar la división y difundir mentiras".

Por ello, el secretario general de la ONU ha pedido "aprender de la terrible historia del genocidio en Ruanda y actuar para hacer frente a la ola del discurso de odio, impedir que la desunión y el descontento se conviertan en violencia, defender los Derechos Humanos y garantizar la rendición de cuentas".

Guterres ha reclamado además a "todos los países" que "cumplan sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario" y que "se adhieran a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio", al tiempo que ha apostado por "un compromiso con permanecer vigilantes y trabajar juntos para construir un mundo de justicia y dignidad para todos, en honor de todas las víctimas y supervivientes del genocidio en Ruanda".

Alrededor de un millón de ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tutsis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas hutus durante cerca de tres meses en 1994. A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.

Las raíces del conflicto entre hutus y tutsis se remontan varias generaciones, si bien la muerte del entonces presidente ruandés, el hutu Juvenal Habyarimana --cuyo avión fue derribado cerca de Kigali con el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, a bordo-- desencadenó rápidamente unas matanzas encabezadas por la milicia hutu Interahamwe, que lanzó una campaña de ejecuciones que se prolongó durante cien días, en muchas ocasiones despedazando a sus víctimas en sus casas, en iglesias, estadios de fútbol o en barricadas.