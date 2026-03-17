Kallas alerta de que el bloqueo de sanciones a Rusia y del préstamo a Ucrania pone "en riesgo" la seguridad europea

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - JULIEN POHL

BRUSELAS, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado de que la incapacidad de los 27 de ponerse de acuerdo para aprobar el vigésimo paquete de sanciones a Rusia o el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades urgentes de financiación está poniendo "en riesgo" la seguridad de la UE.

Durante una intervención este martes en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, la jefa de la diplomacia europea ha expresado su deseo de que los líderes de la UE logren salvar el veto de Hungría a estas dos medidas en la cumbre del Consejo Europeo que tiene lugar este jueves y viernes en Bruselas.

"Nuestra incapacidad para alcanzar un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones o sobre el préstamo de apoyo a Ucrania está poniendo realmente en riesgo la seguridad de la Unión Europea. Estos son asuntos que deben resolverse durante la reunión de los líderes europeos esta semana", ha indicado Kallas.

La política estonia ha vuelto a decir que con el aumento de los precios de la energía a consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, Rusia está ganando dinero del conflicto, por lo que Moscú está interesada en que la guerra y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán continúe "cuanto más tiempo", mejor.

"Ahora pueden, de nuevo, financiar la guerra durante mucho más tiempo", ha proseguido en su explicación, lamentando a renglón seguido la decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones al crudo ruso porque ha llegado "en el peor momento" para Ucrania.

"Europa debe mitigar el incremento de los beneficios energéticos de Rusia aumentando nuestra propia presión mediante sanciones y acabando también con la 'flota fantasma' de Moscú", ha añadido Kallas, volviendo a llamar a que se desbloquee esta misma semana el préstamo a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones contra Rusia porque, de lo contrario, la UE se marcará "un gol en propia puerta".

MANTENERSE FIRMES EN EL DERECHO INTERNACIONAL

En otro orden de cosas, Kallas ha hecho un llamamiento ante el clima actual, "especialmente ahora" con la escalada militar en Oriente Próximo, defendiendo que la Unión Europea "debe seguir siendo una firme defensora y campeona" del Derecho Internacional humanitario y de la ayuda humanitaria.

Así, ha puesto como ejemplo la respuesta humanitaria de los Veintisiete que, tras los ataques de Israel a Líbano la semana pasada, recurrieron "rápidamente" a las reservas de ayuda de emergencia para poner asistencia a disposición de más de 130.000 personas. También ha indicado que la UE trabajará este año para que la acción humanitaria colectiva sea aún "más rápida y eficaz" en tiempos de crisis.

En su opinión, la Unión debe además "invertir en asociaciones" porque "fortalecen la resistencia de Europa" como "una fuerza global", aprovechando que una "gran mayoría del mundo" busca "la estabilidad y la previsibilidad que proporciona un orden basado en reglas" y, por ende, de la Bruselas.

Del mismo modo ha señalado que Europa "no tiene necesidad de distinguir entre valores e intereses", porque sus valores son también sus intereses, y porque en el actual contexto "el mundo está mirando a Europa" y cuenta con la UE.

"Este no es el momento para que Europa reconsidere su identidad, sus prioridades o su ambición de un mundo pacífico regido por normas e instituciones internacionales sólidas (...) Ahora es el momento de mantenerse firmes en aquello en lo que creemos, incluyendo el Derecho Internacional; de defender nuestra unión, de construir estabilidad en nuestra vecindad y de establecer la red más amplia de socios internacionales", ha zanjado.