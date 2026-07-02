Kallas apuesta por un candidato de la UE como nuevo Alto Representante en Bosnia

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha apostado por que el próximo Alto Representante para Bosnia y Herzegovina sea un candidato europeo, en un momento en el que el proceso para nombrar al sucesor del actual responsable de esta figura sigue sin resolverse tras la dimisión del anterior enviado, Christian Schmidt.

Kallas, que se encuentra de viaje por el país balcánico, ha explicado que esperaba que este proceso estuviera concluido en el momento de su visita a Sarajevo, algo que finalmente no ha ocurrido, si bien ha recordado el acuerdo para que el actual Alto Representante dimita y que su adjunto asuma el cargo con carácter interino hasta el 14 de julio, mientras prosiguen las negociaciones para designar a su sucesor.

"Esperamos y estamos trabajando en encontrar un candidato de la Unión Europea para el próximo Alto Representante, porque como vemos, la vía europea es algo que une a todos. Y si queremos ver el fin de esta supervisión internacional, la mejor manera es limitar este mandato y centrarlo en los temas que realmente conciernen a la adhesión europea", ha explicado durante una rueda de prensa.

La jefa de la diplomacia europea ha añadido que "el éxito" de la oficina del Alto Representante "se medirá el día en que ya no sea necesaria", insistiendo en que, hasta que llegue ese momento, la institución sigue siendo "un pilar importante" para la estabilidad del país balcánico.

BOSNIA NO PUEDE QUEDARSE ATRÁS

Kallas ha trasladado a sus interlocutores en Sarajevo, entre ellos la presidenta del Consejo de Ministros, Borjana Kristo, que Bosnia y Herzegovina "no puede permitirse quedarse atrás" en su camino hacia la Unión Europea, en un contexto marcado por el avance de otros procesos de ampliación en la región y en el entorno oriental del bloque comunitario.

Ha reivindicado que el futuro del país balcánico "está en la Unión Europea" y ha destacado que el apoyo ciudadano a la adhesión se mantiene por encima del 70%, lo que, a su juicio, convierte este objetivo en "una aspiración que verdaderamente une" a la población, más allá de las divisiones políticas internas.

Dicho esto, ha advertido de que Bosnia y Herzegovina ya ha perdido 108 millones de euros en fondos europeos por la falta de avances y se arriesga a perder otros 370 millones si no implementa la agenda de reformas ni finaliza su plan de crecimiento, por lo que ha reclamado a los dirigentes del país que "asuman su responsabilidad" y ofrezcan resultados concretos en su proceso de adhesión a la UE.

La Oficina del Alto Representante, creada por los Acuerdos de Dayton (1995), es de facto la máxima autoridad política del país, ya que supervisa la paz en Bosnia y puede imponer leyes o destituir cargos.

El Alto Representante es nombrado por el Consejo de Implementación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés), formado por 55 países y organismos internacionales, y hasta ahora todos los titulares del cargo han sido de países de la Unión Europea, mientras que sus principales adjuntos han procedido de Estados Unidos

Desde la dimisión de Christian Schmidt como Alto Representante, el PIC no ha logrado consensuar un candidato para su reemplazo. Los favoritos para el puesto son el italiano Antonio Zanardi Landi, respaldado por Estados Unidos e Italia; y el francés René Troccaz, apoyado por otros países europeos.