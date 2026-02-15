Kallas asegura que Rusia está "rota" y recomienda endurecer las condiciones a Moscú en las conversaciones de paz

Kaja Kallas con el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, en la Conferencia de Seguridad de Múnich a 15 de febrero de 2026 - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha declarado convencida de que Rusia se encuentra en su momento más débil desde el comienzo de la guerra de Ucrania y recomendado el endurecimiento de las condiciones a Moscú durante las negociaciones de paz: limitación del tamaño del Ejército, indemnizaciones por daños materiales, prohibición de cualquier tipo de amnistía por crímenes de guerrra y devolución inmediata de los niños ucranianos en territorio ruso.

"Vamos a ser claros con respecto a Rusia: Rusia no es una superpotencia", ha declarado Kallas durante su discurso de este domingo en la Conferencia de Seguridad de Múnich donde ha asegurado que "tras más de una década de conflicto" desde el comienzo de los combates en la región ucraniana del Donbás, "incluidos cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania, Rusia apenas ha superado las líneas de 2014" a un coste de más de un millón de bajas.

"Hoy Rusia está rota, su economía hecha pedazos, está desconectada de los mercados energéticos europeos y sus propios ciudadanos están huyendo", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea antes de estimar que "la mayor amenaza que representa Rusia en este momento es que gana más en la mesa de negociaciones" con Estados Unidos y Ucrania "de lo que ha logrado en el campo de batalla".

En este aspecto, y dado que, más que estar sentado a la mesa de negociaciones "importa más lo que vas a preguntar cuando estás sentado allí", Kallas se ha declarado convencida de que "las demandas maximalistas de Rusia", que ha exigido por ejemplo quedarse con los territorios conquistados durante la guerra "no pueden satisfacerse con una respuesta minimalista".

"Si se limita el tamaño del ejército de Ucrania, también debería limitarse el de Rusia; donde Rusia ha causado daños en Ucrania, Rusia debe pagar. No hay amnistía para los crímenes de guerra y los niños ucranianos deportados deben regresar. Esto es realmente lo mínimo que Rusia debería aceptar si la paz es su objetivo", ha indicado.

Kallas, no obstante, expresó serias dudas sobre la voluntad de Rusia de poner fin al conflicto. "Sospechamos que la paz no es su objetivo", ha manifestado la alta representante, de ahí que "Europa se esté rearmando junto a sus aliados", en una respuesta combinada con una iniciativa para "estabilizar la vecindad europea" junto a una polític de ampliación como "antídoto contra el imperialismo ruso".