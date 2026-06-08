Kallas avisa de que el incidente del dron en Letonia muestra que la amenaza ya alcanza suelo europeo

Archivo - La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha asegurado este lunes que el derribo de un dron en el espacio aéreo de Letonia por parte de cazas franceses de la OTAN demuestra que la amenaza derivada de este tipo de incidentes "ya afecta a territorio europeo", al tiempo que ha reclamado acelerar el desarrollo de capacidades antidrones en la UE.

"Esto demuestra claramente que la amenaza también afecta al territorio europeo. Debemos tomárnosla en serio a la hora de reforzar nuestra propia defensa y teniendo en cuenta cómo se libran las guerras hoy en día", ha advertido en rueda de prensa tras la reunión informal de ministros de Defensa de la UE celebrada en Nicosia (Chipre).

La jefa de la diplomacia europea ha defendido avanzar con rapidez en los trabajos para reforzar la protección frente a drones y ha subrayado que los Estados miembro pueden aprovechar la experiencia acumulada por Ucrania durante la guerra para mejorar sus capacidades defensivas. "Tenemos mucho que aprender de Ucrania. Han desarrollado estas capacidades de forma muy eficaz", ha recalcado.

Kallas ha subrayado que los drones se han convertido en herramientas "muy eficaces", por lo que ha defendido la necesidad de dotar al UE con medios suficientes para "contrarrestar esa amenaza".

Las declaraciones de la mandataria europea llegan después de que cazas franceses desplegados en el marco de la misión de Policía Aérea de la OTAN derribaran este lunes un dron que había penetrado en el espacio aéreo de Letonia. El Ejército letón activó previamente una alerta por una posible amenaza aérea y pidió a la población permanecer en lugares seguros, si bien dio por finalizado el aviso tras el derribo del aparato.