Kallas convoca mañana una nueva reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE por la escalada en Irán

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - Francois Lenoir/EU Council/dpa

BRUSELAS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado para este jueves, 5 de marzo, una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete para abordar la escalada del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha anunciado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa desde Varsovia, en Polonia, en la que ha detallado que apenas cinco días de la última cita, este mismo jueves volverá a presidir un Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE, que será nuevamente por videoconferencia.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE mantendrán una discusión informal para tratar la situación en Irán y en Oriente Próximo en general "a la luz de los últimos acontecimientos sobre el terreno", a partir de las 11.00 horas del 5 de marzo, según ha detallado el Consejo de la UE en un comunicado.

Además de Kallas y los jefes diplomáticos de todos los Estados miembro de la UE estará el Secretario General y representantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, que es el encargado de fortalecer la unidad económica y de la coordinación de seguridad entre los seis países miembros: Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Ya el domingo la Alta representante reunió a los ministros de Exteriores de la UE, un encuentro convocado de manera extraordinaria después de los ataques de EEUU e Israel contra Irán, y tras el cual emitieron un comunicado instando a ejercer la "máxima contención" en lo que respecta al conflicto bélico.

"Pedimos la máxima contención, proteger a los civiles y respeto absoluto al derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de Naciones Unidas, y el Derecho Unternacional humanitario. Oriente Próximo tiene mucho que perder en una guerra abierta", advirtieron tras la celebración del CAE.

Además, los jefes diplomáticos de la UE denunciaron los ataques de Irán contra países vecinos, que han calificado de "inexcusables" y reiteraron su "solidaridad con el pueblo iraní y su apoyo contundente a sus aspiraciones fundamentales" para un futuro en el que "sus derechos humanos universales y libertades fundamentales sean plenamente respetados".