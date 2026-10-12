Kallas defiende a Zelenski ante Trump y recuerda que no se pueden celebrar elecciones en plena guerra

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha salido este lunes en defensa del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, reclamara su sustitución por un nuevo mandatario y criticara la ausencia de elecciones en Ucrania, por lo que ha recordado que la celebración de comicios no es posible mientras el país se encuentre en guerra.

"Casi todas las constituciones tienen disposiciones que establecen que, cuando hay una guerra, no se pueden celebrar elecciones", ha señalado Kallas en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo, donde ha recordado que Zelenski ya se ha mostrado dispuesto a convocar elecciones si se alcanza un alto el fuego.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha advertido de que los procesos electorales implican una confrontación entre diferentes grupos políticos dentro de un país, por lo que ha defendido la importancia de mantener unida a la población ucraniana mientras continúen los ataques rusos.

Kallas ha sostenido que, en cambio, "si se presiona a Rusia para que detenga esta guerra", está "segura" de que Ucrania "celebrará elecciones", en alusión indirecta a la decisión de Trump de levantar las sanciones al diésel ruso y alcanzar un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para permitir su comercialización en el mercado estadounidense y mundial.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha reclamado a Washington que incremente la presión sobre Moscú mediante nuevas sanciones, insistiendo en que "la única manera" de poner fin a la guerra es endurecer las medidas contra Rusia, país al que ha recordado que corresponde la responsabilidad de haber iniciado el conflicto.

"Funcionaría mucho mejor si nuestros socios de Reino Unido y Estados Unidos estuvieran alineados con nosotros. Reino Unido lo está, pero si Estados Unidos también lo estuviera, si aprobara la ley Graham sobre Rusia, podríamos ejercer realmente presión para que Rusia pusiera fin a esta guerra", ha defendido.

ADVIERTE DE QUE EL ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO BENEFICIA A RUSIA

Por otra parte, Kallas ha celebrado el alto el fuego energético anunciado este domingo por Trump, pero ha advertido de que limitarlo a los ataques contra las refinerías beneficia especialmente a Rusia, más aún de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara el pasado viernes un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para permitir la comercialización de millones de toneladas de diésel ruso.

"Por supuesto, acogemos con satisfacción el alto el fuego energético cuando se cumple. Todavía no hemos visto que Rusia vaya a respetarlo", ha añadido la Alta Representante, que ha reclamado que cualquier tregua incluya también el cese de los ataques que provocan víctimas mortales.

"Personalmente, también agradecería que el alto el fuego incluyera que no se mate a personas, no solo la energía, aunque la energía también es extremadamente importante porque el invierno va a ser frío", ha afirmado, antes de advertir de que "es importante que no se aplique únicamente a las refinerías, porque Ucrania tiene una y Rusia tiene muchas".