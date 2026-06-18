Kallas elude aclarar si comparó Israel con el apartheid sudafricano: No comento lo dicho o no a puerta cerrada

La Alta Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Kaja Kallas - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha evitado este jueves confirmar si durante una reunión a puerta cerrada comparó a Israel con el régimen del apartheid en Sudáfrica, una acusación que ha llevado al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, a anunciar la ruptura de contactos con la jefa de la diplomacia europea.

"No voy a comentar nada de lo que se haya dicho o no se haya dicho a puerta cerrada. Tengo que lidiar con este tipo de cuestiones todas las semanas. Así que atengámonos a las declaraciones que hago públicamente cada semana. Esa es la posición europea que estoy representando", ha recalcado la jefa de la diplomacia europea al ser preguntada por la polémica en su llegada a la cumbre de líderes en Bruselas.

No obstante, sí ha reiterado su posición como representante del bloque y ha reconocido las discrepancias con el Gobierno israelí, admitiendo haber mantenido conversaciones "abiertas y difíciles", aunque ha insistido en la necesidad de mantener los canales diplomáticos abiertos.

"Es cierto que no siempre coincidimos en todos los puntos de vista. Hemos sido muy críticos y he mantenido algunas conversaciones abiertas y difíciles, aunque considero que han sido constructivas y debemos seguir por ese camino", ha señalado.

En todo caso, Kallas ha admitido que no se puede "negar la realidad y el diálogo debe permanecer abierto", una idea que ya había defendido horas antes en redes sociales tras conocerse la decisión del Gobierno israelí de cortar relaciones con ella.

La dirigente estonia ha insistido que la posición de la Unión sigue siendo la misma: "apoyo a la solución de dos Estados, incremento de la ayuda humanitaria para asistir a la población palestina y condena de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania".

"Yo defiendo esta posición cada semana. Quedémonos con las declaraciones públicas que hacemos semanalmente. Esa es la posición europea que represento", ha insistido.

Las declaraciones de Kallas llegan después de que Saar anunciara este jueves la suspensión de "todos los contactos" con la Alta Representante, a la que acusa de actuar de forma "obsesiva" y "flagrantemente injusta" hacia Israel.

Una decisión que el ministro ha justificado aludiendo a informaciones publicadas sobre una supuesta comparación realizada por Kallas entre Israel y el régimen del apartheid sudafricano durante una reunión celebrada en el marco de un viaje oficial a México.