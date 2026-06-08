Kallas llama a negociar tras nuevos ataques en Oriente Próximo: "La región no necesita una escalada"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas en una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos de Exteriores (CAE) de Defensa. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha llamado este lunes a Irán e Israel a sentarse a negociar tras una nueva noche de escalada en Oriente Próximo, al tiempo que ha defendido que la prioridad debe ser lograr un alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz.

"Durante la noche hemos visto de nuevo una escalada. Creo que la región no necesita una escalada, sino que las partes se sienten en una mesa de negociación y lleguen a un acuerdo", ha señalado Kallas en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Nicosia (Chipre).

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha insistido en que la salida al conflicto debe ser diplomática y ha subrayado que, en el caso del estrecho de Ormuz, son Irán y Estados Unidos quienes "tienen que ponerse de acuerdo".

"Cuando se trata, por ejemplo, del estrecho de Ormuz, Irán y Estados Unidos tienen que llegar a un acuerdo. Por eso insistimos en que debe haber una solución diplomática y en que ambas partes deben sentarse a la mesa", ha sostenido.

Preguntada por si la UE está condenada a esperar a un alto el fuego o contempla medidas adicionales de apoyo, ha indicado que los Veintisiete pueden contribuir una vez se alcance el cese de hostilidades, entre otras cosas con el escolta de buques, una cuestión que, según ha asegurado, será abordada este lunes por los ministros de Defensa.

"Por supuesto, podemos ayudar después del alto el fuego, también escoltando barcos, y lo debatiremos hoy. Pero el primer punto es realmente el alto el fuego", ha recalcado.

Kallas ha asegurado que la UE está en contacto con ambas partes para trasladarles el mensaje de una tregua es "muy esperada", al tiempo que ha abogado por detener la guerra, abrir el estrecho de Ormuz y aprovechar después el margen diplomático para abordar cuestiones más complejas.

"Detener esta guerra ahora mismo, abrir el estrecho de Ormuz y después utilizar el tiempo para debates más largos sobre los temas más difíciles, como la cuestión nuclear, pero también otros asuntos críticos que están ahí", ha señalado.

Con todo, la jefa de la diplomacia europea ha admitido que el margen de actuación de la UE es limitado en esta fase del conflicto. "Solo podemos hacer hasta cierto punto, así que estamos intentando trasladar estos mensajes", ha concluido.

Las declaraciones de Kallas llegan tras una nueva escalada en Oriente Próximo, después de que Israel bombardeara este domingo el sur de Beirut y de que Irán respondiera con varias oleadas de proyectiles contra Israel, en un intercambio de ataques que ha continuado durante la madrugada con nuevas operaciones israelíes contra objetivos militares en territorio iraní.

Los últimos acontecimientos tienen lugar además después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que pediría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no respondiera a los ataques iraníes para facilitar una salida negociada al conflicto y asegurara posteriormente que el mandatario israelí "no tendrá más remedio" que aceptar cualquier acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.