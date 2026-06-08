Kallas no ve a Rusia "preparada" para negociar y reclama más apoyo a Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios durante un Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Bruselas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha asegurado este lunes que no ve que Rusia esté todavía "preparada" para avanzar hacia unas negociaciones con Ucrania, al tiempo que ha defendido aumentar la presión sobre Moscú y reforzar el apoyo a Kiev para acercar una futura solución al conflicto.

"Tengo la impresión de que Rusia todavía no está preparada. Por eso también necesitamos más paciencia estratégica. No somos nosotros quienes estamos pidiendo estas conversaciones. En realidad, es Rusia quien tiene que hablar con nosotros si quiere poner fin a esta guerra", ha señalado a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Nicosia (Chipre).

Kallas ha insistido en que la UE debe hacer "todo lo posible" para que Rusia y Ucrania se sienten a negociar, si bien ha advertido de que Moscú debe dar antes pasos concretos para demostrar su disposición a avanzar hacia una solución diplomática.

"Al final tendrán que llegar a un acuerdo", ha señalado la jefa de la diplomacia comunitaria, quien ha apuntado que la continuidad de los ataques rusos dificulta hablar por ahora de un escenario real de negociaciones.

En este sentido, ha defendido aumentar la presión sobre el Kremlin y reforzar al mismo tiempo el respaldo europeo a Kiev. "Lo primero que deberían hacer es acordar un alto el fuego y sentarse a la mesa de negociación. Sin embargo, también observamos ciertos movimientos dentro de Rusia que muestran que no todos están satisfechos con que esta guerra continúe. Por eso debemos aumentar la presión sobre Rusia y, al mismo tiempo, incrementar nuestro apoyo a Ucrania", ha añadido.

La mandataria europea ha recalcado además que cualquier eventual pacto deberá tener en cuenta los intereses de seguridad europeos, especialmente en cuestiones como un posible alivio de las sanciones o el desbloqueo de activos rusos congelados.

"También tenemos que tener presentes nuestros intereses fundamentales europeos", ha afirmado Kallas, quien ha recordado que los ministros de Exteriores de la UE ya debatieron la semana pasada cuáles deben ser las exigencias del bloque de cara a unas futuras conversaciones con Moscú.

UCRANIA PODRÍA "EMPUJAR" A PUTIN A NEGOCIAR

Por su parte, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha considerado que la evolución reciente de la guerra podría contribuir a acercar un escenario de negociación, al asegurar que Ucrania está mejorando su posición tanto sobre el terreno como con los ataques de largo alcance.

"Parece que Ucrania está empezando a imponerse en distintos frentes, tanto sobre el terreno, cerca de Donetsk y Pokrovsk, como con los ataques en profundidad. Y eso está cambiando toda la narrativa, toda la percepción, hasta el punto de que podría empujar a Putin a negociar", ha afirmado.

El político lituano ha defendido igualmente aumentar el apoyo europeo a Ucrania y ha señalado que los Estados miembro disponen de margen para mantener un elevado nivel de asistencia militar a Kiev, al considerar que una posición más fuerte de Ucrania sobre el terreno es la mejor vía para acercar una paz duradera.

Las declaraciones de Kallas y Kubilius llegan después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunieran este domingo en Londres y defendieran un alto el fuego con Rusia acompañado de garantías de seguridad para Ucrania.