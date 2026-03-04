Kallas pide mantener el foco en Ucrania pese al conflicto en Irán: "Ucrania no puede desaparecer de la agenda"

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

Celebra que "el lado positivo" de los ataques de EEUU e Israel a Irán es que Rusia "ha perdido a otro aliado" de su invasión a Kiev BRUSELAS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido no perder el foco en la invasión rusa de Ucrania pese a la escalada del conflicto en Oriente Próximo por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, alegando que no se puede dejar la guerra en territorio europeo "fuera de la mesa" porque "es una amenaza real y muy cercana".

"Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev", ha avisado la jefa de la diplomacia europea sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.

Así lo ha advertido en una rueda de prensa desde Varsovia, la capital de Polonia, tras reunirse con el ministro de Exteriores de ese país, Radoslaw Sikorski, en la que ha vuelto a destacar la necesidad de salvar el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dos medidas que necesitan la unanimidad de los Veintisiete para ver la luz.

Kallas ha señalado que pese al conflicto abierto en Irán, "no hay indicios de que la guerra de Rusia esté perdiendo intensidad", todo ello mientras "las exigencias maximalistas" de Moscú de cara a las negociaciones de paz con Kiev "permanecen inalteradas".

"Europa tiene un interés claro y legítimo en cómo debe terminar esta guerra. Si no nos expresamos nosotros, nadie lo hará por nosotros. Y si esperamos demasiado, podría ser muy tarde", ha proseguido en su explicación, alertando también de que el conflicto en Oriente Próximo desvíe la atención de las negociaciones para alcanzar la paz en Kiev.

Con todo, la política estonia ha celebrado "el lado positivo, si acaso hay uno", de los ataques iniciados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, y es que "Rusia ha perdido a otro aliado" en su guerra contra Ucrania.

Sin embargo, ha añadido, la Unión Europa debe avanzar con la prohibición de los servicios marítimos a buques rusos, ya que "el aumento de los precios del petróleo está ayudando a Rusia a financiar el conflicto".