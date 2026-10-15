Kallas pide "no bilateralizar" la ampliación de la UE tras imponer Croacia condiciones al proceso de Montenegro

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido "no bilateralizar" la ampliación de la Unión Europea, después de que Croacia haya impuesto condiciones a Montenegro para apoyar su entrada al bloque comunitario, algunas de las cuales se remontan incluso a la guerra de los Balcanes.

"Es muy importante que no bilatericemos en proceso de ampliación. Es decir, si miramos la ampliación como lo que es, Europa es un continente muy pequeño. Por eso necesitamos ser más fuertes juntos con aquellos países que están en Europa", ha defendido en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

Las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea tienen lugar después de que Croacia haya hecho públicas una serie de condiciones para apoyar la entrada en la UE de Montenegro, el país más avanzado en el proceso de ampliación comunitario y que tiene aspiración de ser el Estado miembro número 28 en 2028.

Se trata de ocho condiciones, de las cuales seis tienen relación con crímenes de guerra y derechos de los croata, mientras que otras dos tienen relación con disputas sobre el legado de la antigua Yugoslavia y de las fronteras entre los dos países, según ha informado la agencia croata Hina.

Entre estas peticiones destacan la indemnización a los prisioneros del campo de Morinj (Montenegro), donde más de 300 ciudadanos croatas estuvieron recluidos entre 1991 y 1992, además de la conservación de la placa conmemorativa, sin cubrirla con otras estructuras.

También reclaman el cambio de nombre de la piscina de la localidad montenegrina de Kotor, que lleva el nombre del jugador de waterpolo Zoran Gopcevic, quien, según Croacia, ejerció como guardia en el campo de Morinj. Se suma una petición para esclarecer el paradero de 14 ciudadanos croatas desaparecidos.

Croacia condiciona la entrada a la UE de Montenegro también al enjuiciamiento de los crímenes de guerra, incluidos los casos relacionados con la responsabilidad de mando, así como la resolución de las disputas sobre las propiedades de familias croatas, incluidas 51 familias de Tivat y otras de la bahía de Kotor.

Por último, pide la devolución del buque escuela 'Jadran', que Croacia reclama como propio en virtud de los acuerdos sobre la sucesión de la antigua Yugoslavia, así como la resolución de la disputa fronteriza, mediante el reconocimiento de la antigua frontera entre las dos repúblicas y la firma de un acuerdo sobre la frontera terrestre.