Macron pide a Irán cesar "inmediatamente" sus ataques y llama a restablecer la libre navegación en Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha instado este domingo al Ejecutivo iraní a poner fin "inmediatamente" a sus "inaceptables" ataques en Oriente Próximo, al tiempo que ha abogado por el restablecimiento "lo antes posible" de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, punto clave del comercio internacional petrolero que actualmente se encuentra bajo bloqueo del Ejército de Irán.

Lo ha hecho en una conversación con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en la cual le ha pedido que "ponga fin inmediatamente a los inaceptables ataques" que Teherán está llevando a cabo en la región "ya sea directamente o a través de grupos afines, entre ellos Líbano e Irak".

"La escalada descontrolada a la que asistimos está sumiendo a toda la región en el caos, con graves consecuencias hoy y en los años venideros", ha reflexionado Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales, agregando que "el pueblo iraní, al igual que los pueblos de toda la región, está pagando el precio".

En esa misma línea, el mandatario galo ha asegurado haberle "recordado" a Pezeshkian que Francia "actúa dentro de un marco estrictamente defensivo destinado a proteger sus intereses, a sus socios regionales y a la libertad de navegación" para tildar, a renglón seguido, de "inaceptable" que su país "sea objeto de ataques".

Cabe recordar que este pasado viernes el propio Macron confirmó la muerte del suboficial francés Arnaud Frion, en un ataque iraní contra una base internacional en la provincia iraquí de Erbil. Este se convirtió en el primer militar europeo fallecido desde la escalada de hostilidades en la región por cuenta de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, respondiendo este último con proyectiles dirigidos a territorios israelíes y a las posiciones militares estadounidenses en la zona.

Convencido de que "solo un nuevo marco político y de seguridad" puede "garantizar" la "paz y seguridad para todos", el líder francés ha remarcado que el mismo deberá "asegurar" que Irán "nunca adquiera armas nucleares", así como abordar las "amenazas que plantean su programa de misiles balísticos" y sus "actividades desestabilizadoras a nivel regional e internacional".

Con relación al bloqueo a la navegación impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, tras haber expresado el Gobierno francés que no tiene intención de participar en estos momentos en la misión naval que ha propuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aras de ponerle fin, Macron ha manifestado que "debe restablecerse lo antes posible la libertad de navegación" el mismo.

Finalmente, el mandatario galo ha pedido a su homólogo iraní que "permita" regresar "sanos y salvos a Francia, lo antes posible" a Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes fueron detenidos en 2022 en Irán con cargos de espionaje, siendo liberados el 4 de noviembre de 2025, cuando el propio Macron anunció que habían salido de la prisión de Evin y se dirigían a la Embajada francesa en Teherán.

"He instado al presidente iraní a que permita a Cécile Kohler y Jacques Paris regresar sanos y salvos a Francia lo antes posible. Su calvario se ha prolongado demasiado y su lugar está junto a sus seres queridos", ha zanjado el presidente francés.