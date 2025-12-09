Kallas tacha de "ridículas" las acusaciones de EEUU y defiende la libertad en la UE

La Alta Representante, Kaja Kallas, interviene en un acto durante su visita a Jordania. - EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha tachado este martes de "ridículas" las acusaciones de Estados Unidos contra Europa en su Estrategia de Seguridad Nacional en las que cargaba contra la UE por ser parte de los "problemas" del continente por "socavar la libertad y la soberanía políticas".

"Sabemos que es ridículo. No es cierto lo que están diciendo sobre la Unión Europea. Vengo de un país que no tenía prensa libre, no tenía libertades. Sé de lo que hablo. Conozco la diferencia y puedo decir que Europa es muy libre y muy liberal", ha defendido la jefa de la diplomacia europea en una intervención ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo.

Ante los eurodiputados, Kallas ha insistido en no entrar al cuerpo a cuerpo con Washington, insistiendo en que el polémico documento que marca las líneas generales de la política exterior norteamericana en el mundo busca confrontar con Europa y convertirse en una noticia.

"Creo que debemos estar seguros de nosotros mismos. Sabemos que esas cosas no son verdad. Los problemas que aparecen en la estrategia de seguridad nacional no son peores en Europa que en Estados Unidos", ha indicado, defendiendo que la UE debe tener confianza, "mantener la calma", y trabajar en su propio rumbo.

La ex primera ministra estonia ha lamentado que las reacciones a las polémicas generadas por Washington generan divisiones, tanto entre socios euroatlánticos como en el propio seno de la UE, por lo que ha evitado ahondar en la estrategia exterior estadounidense para no dar más "entidad" al documento.

La visión del Departamento de Estado estadounidense encapsula la ideología del presidente norteamericano, Donald Trump, y señala que Europa debe "recuperar su autoestima como civilización" y pide que "abandone su enfoque fallido a favor de la asfixia de las regulaciones".

Washington critica que hay "responsables europeos" que mantienen "expectativas irreales sobre la guerra" y les acusa de un divorcio con la sociedad europea, al estar "encaramados en gobiernos en minoría, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición".

Solo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respondido directamente al hostil documento norteamericano, al avisar de que los aliados no se amenazan entre sí con interferir en la vida democrática de los otros. En un discurso, pidió que la Unión Europea empiece a asumir que las alianzas "ya no son las mismas" de antaño y defender la fortaleza de Europa.

SIN EUROPA NO FUNCIONARÁ UN PLAN DE PAZ

En plenas negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, la Alta Representante ha insistido en mantener la presión sobre Rusia al entender que Ucrania ya está acordando importantes "concesiones" mientras que Moscú no tiene predisposición a la paz.

"Desde ese punto de partida, solo puede empeorar. Por eso hemos mantenido esta postura tan clara de que no debemos caer en esas trampas", ha expuesto, reiterando que la UE debe tener confianza en si misma y hacerse fuerte en el proceso partiendo de la idea de que "para que cualquier plan de paz funcione, se necesita a los europeos".

Según Kallas, "uno puede acordar lo que sea" pero si los europeos y los ucranianos no están de acuerdo con el pacto de paz para el fin de la invasión rusa, "simplemente no funcionará". Es por ello que considera que la UE tiene "influencia" en el proceso y está en posición de "plantear exigencias a Rusia".