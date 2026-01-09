Kallas ve el misil hipersónico lanzado por Rusia contra Ucrania como "una advertencia" a la UE y EEUU

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en rueda de prensa después del Consejo de Exteriores. - FREDERIC SIERAKOWSKI // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS/MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado de que el ataque perpetrado por Rusia durante la madrugada de este viernes contra Ucrania con un misil hipersónico es "una advertencia" para la UE y para Estados Unidos, y que son necesarias "sanciones más duras" contra el Kremlin.

"Putin no quiere la paz. La respuesta de Rusia a la diplomacia son más misiles y destrucción. Este patrón letal de grandes ataques rusos recurrentes se repetirá hasta que ayudemos a Ucrania a romperlo", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

En opinión de Kallas, el uso por parte de Rusia de un misil balístico hipersónico 'Oreshnik' contra Ucrania "supone una clara escalada" contra Kiev y está concebido "como una advertencia a Europa y a Estados Unidos".

"Los países de la UE deben buscar más a fondo en sus reservas de defensa aérea y entregarlos ahora. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, entre otras medidas, mediante sanciones más duras", ha defendido.

El mensaje de Kallas tiene lugar después de que Rusia haya atacado a Ucrania con un misil hipersónico 'Oreshnik' --con capacidad para portar cabezas nucleares--, "en respuesta al ataque terrorista contra la residencia" del presidente ruso, Vladimir Putin, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025, y que Kiev ha negado.

REACCIONES DE MINISTROS EUROPEOS

Por su lado, distintos Estados miembros han rechazado el último ataque ruso con el misil hipersónico, caso del ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, que ha atribuido la ofensiva a los "nervios" de Putin por los acuerdos de seguridad de europeos y estaodunidenses sobre Ucrania.

"Rusia ha vuelto a usar un misil de alcance intermedio, Oreshnik, en un ataque deliberadamente provocador cerca de las fronteras de la UE y de la OTAN", ha incidido en un mensaje en redes sociales. "Una cosa está clara, Rusia sigue en su viejo camino, no busca la paz y no ha abandonado su objetuvo de destruir Ucrania", ha añadido.

En la misma línea, su colega de Rumanía, Toiu Oana, ha condenado el ataque "cobarde" contra Ucrania. "El uso denunciado de misiles balísticos en flagrante desprecio del derecho internacional y en estrecha proximidad a las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN agrava aún más los riesgos para la seguridad de todo el continente europeo y representa una grave amenaza para la estabilidad regional e internacional", ha denunciado.

El ataque con este potente armamento, que ha provocado la muerte de cuatro personas y ha dejado una veintena de heridos, llega solo unos días después de que los aliados de Ucrania acordaran garantías de seguridad vinculantes para Kiev en el escenario posbélico, incluyendo el despliegue de tropas internacionales liderado por Francia y Reino Unido.