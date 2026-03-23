Kallas ve "muy positivo" el aplazamiento de ataques de EEUU a infraestructuras energéticas de Irán

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado como "muy positivo" el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplazar durante cinco días su ultimátum a Irán para atacar instalaciones energéticas, puesto que en su opinión este tipo de operaciones están "causando caos en la región" y pueden llevar a una escalada de la guerra.

Así lo ha afirmado este lunes en una rueda de prensa desde Abuya, la capital de Nigeria, tras mantener una reunión con el ministro de Exteriores nigeriano, Yusuf Maitama Tuggar, al ser preguntada sobre el aplazamiento de cinco días anunciado por Washington de su ultimátum a Irán para atacar instalaciones energéticas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

"Creo que la reciente declaración de que no habrá ataques contra infraestructuras energéticas es un desarrollo muy positivo. Creo que cualquier ataque a infraestructuras está causando caos en la región y escalando aún más esta guerra", ha aseverado la jefa de la diplomacia europea.

La declaración de Kallas tiene lugar después de que Trump haya informado de que ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días, después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a dichos bombardeos contra instalaciones energéticas.

"Me satisface informar de que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", ha dicho el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales.