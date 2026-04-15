Kallas viaja a Marruecos en su primera visita al país como jefa de la diplomacia de la UE

Archivo - Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos, y Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, viajará este jueves y viernes a Marruecos, en la que será la primera visita de la jefa de la diplomacia al país vecino de España desde que está en el cargo.

Según ha informado el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), Kallas mantendrá un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, seguido de una rueda de prensa conjunta desde Rabat, la capital.

Durante su visita, la política también se encontrará con mujeres líderes de "una variedad de distintos sectores", y la Universidad Euro-Mediterránea de Fez, donde mantendrá un diálogo con un grupo de estudiantes.

Kallas y Bourita ya se vieron en Bruselas el pasado 29 de enero en el marco del 30.º aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, un encuentro en el que también estuvieron presentes los ministros de Exteriores de los Estados miembro de la Unión Europea.

En la reunión, la UE y Marruecos subrayaron "la profundidad y la vitalidad de los lazos" que unen a sus pueblos y que, "año tras año, se han fortalecido constantemente" al servicio de los intereses comunes y de la "aspiración compartida a un futuro de prosperidad, paz y seguridad".

"Con renovada convicción, reafirmamos la importancia de esta asociación estratégica privilegiada, duradera y multidimensional entre la Unión Europea y Marruecos", indicaron ambas partes en un comunicado publicado tras la cita.

Entre otros puntos del escrito, la parte europea reiteró su compromiso con el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, considerándolo una base "justa, duradera y mutuamente aceptable", al tiempo que subrayó la importancia de retomar el diálogo sin condiciones previas y de avanzar hacia una solución política que contemple la autodeterminación del pueblo saharaui.

Asimismo, ambas partes abordaron otros escenarios internacionales, como Oriente Próximo, donde reafirmaron su apoyo a una solución de dos Estados en Palestina e Israel. También coincidieron en la necesidad de una paz "integral, justa y duradera" en Ucrania, reiterando su respaldo a la soberanía e integridad territorial del país y llamando al respeto del Derecho Internacional.