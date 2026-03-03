Kast concluye el periodo de transición tras una fallida reunión con Boric

Archivo - El presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast. - Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha dado este martes por concluido el periodo de traspaso de poderes tras una fallida reunión con el presidente saliente, Gabriel Boric, de solo 22 minutos que ha evidenciado la tensión entre ambos dirigentes.

En declaraciones desde su oficina, Kast ha insistido en la falta de comunicación con Boric en el marco de la polémica sobre si el Gobierno saliente informó a la futura Administración el proyecto del cable submarino de fibra óptica de la empresa China Mobile entre Chile y Hong Kong.

"En la reunión privada le solicito al presidente una aclaración de sus declaraciones, y que le ponemos término al proceso de traspaso", ha indicado, tras señalar que su equipo "no confía en la información que se está entregando".

Kast ha dicho que hasta el día 11, cuando asuma la Presidencia, el equipo entrante seguirá preparándose. "Esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy día para poder tener la mayor cantidad de información y poder contrastarla con los datos que nos entreguen una vez que asumamos el Gobierno", ha explicado.

En el centro de la polémica está el proyecto de cable submarino de fibra óptica chino, asunto que desató las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios chilenos, y sobre el que hay versiones contrastadas sobre si Kast fue informado de esta cuestión de lado de Boric.

Igualmente ha criticado que esta cuestión no fue tampoco llevada a la reunión entre el ministro de Transporte saliente y el entrante. "Si existe una materia de interés estratégico y de geopolítica relevante yo al menos lo que habría esperado en que la información que se le entregar una carpeta, con carácter de reservado, donde se le señale al ministro sobre la situación y cómo enfrentar el tema de la conectividad, pero nada de eso ocurre", ha afeado.

BORIC CRITICA QUE KAST "EMPAÑA" EL TRASPASO DE PODERES

Por su lado, Boric ha señalado que lamenta "profundamente" la decisión de Kast, apuntando que "empaña la sana y orgullosa tradición republicana" de contar con un traspaso de mando "que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos.

El presidente saliente ha apuntado en un mensaje en redes sociales que el país "merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda", al tiempo que ha tendido puentes para continuar las conversaciones de traspaso de poderes "con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario".

Boric ha insistido así en que hay que dar por superado el "ingrato episodio", después de la fracasa cita con Kast. "No le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", ha señalado.