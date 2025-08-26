Katz insiste en que Israel mantendrá su ocupación de partes de Siria y "protegiendo" a los drusos

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante un acto en Tel Aviv (archivo) - -/Israel Ministry of Defense/dpa - Archivo

El ministro de Defensa israelí subraya que este despliegue "es necesario" como "principal lección" de los ataques del 7-O

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha insistido este martes en que el Ejército israelí mantendrá su despliegue en la cima del monte Hermón, ocupado por las fuerzas israelíes a raíz de la caída de en diciembre de 2024 de Bashar al Assad, un hecho denunciado por Damasco, en medio de los esfuerzos para un histórico acuerdo bilateral que estaría siendo mediado por Estados Unidos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en la cima del monte Hermón y en la zona de seguridad, necesaria para proteger a las comunidades de los Altos del Golán y Galilea de las amenazas que plantea Siria, como principal lección de los acontecimientos del 7 de octubre (de 2023)", ha dicho en su cuenta en la red social X.

Katz ha subrayado además que las tropas israelíes "también continuarán protegiendo a los drusos en Siria", en referencia a los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra objetivos en Siria, incluida la capital, Damasco, ante los enfrentamientos entre milicianos de esta minoría y las actuales fuerzas gubernamentales y grupos armados aliados con el Gobierno instaurado tras la huida de Al Assad a Rusia.

Las palabras del ministro de Defensa israelí han llegado después de que el enviado especial estadounidense Thomas Barrack visitara el domingo Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de abordar la situación en Siria y Líbano, incluido un posible acuerdo en materia de seguridad entre Tel Aviv y Damasco.

El propio Barrack, quien es además embajador de Estados Unidos en Turquía, se reunió el lunes con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, ante quien reafirmó su respaldo a una Siria "unida, estable y próspera" que "represente a todos", tras lo que la Presidencia siria resaltó que el encuentro estuvo centrado en "los últimos acontecimientos en Siria y la región, así como las maneras de fortalecer el diálogo y la cooperación para lograr la seguridad y la estabilidad".

El enviado estadounidense ha especificado en declaraciones concedidas al portal de noticias Axios que las autoridades sirias e israelíes están "negociando de buena fe", si bien ha rebajado la magnitud de las declaraciones vertidas previamente por Al Shara sobre un estado "avanzado" de las conversaciones. "Tienen intenciones y deseos mutuos, pero por el momento aún queda trabajo por hacer", apuntó.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país de Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder es ahora el presidente de transición del país, en medio de las denuncias internacionales sobre su entrada en territorio sirio y las exigencias desde Damasco para su retirada.